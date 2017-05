Verwirrung um Mittelfeldstar: Demirbay schockiert türkische Nationalmannschaft

F端r die T端rkei oder doch f端r Deutschland? Der Hoffenheimer Mittelfeldstar ist sowohl beim t端rkischen als beim deutschen Fuballverband hei begehrt. Am Mittwoch hat er nun seine endg端ltige Entscheidung getroffen.

Gleich sechs Spieler hat Joachim L旦w erstmals ins Aufgebot der deutschen Fuball-Nationalmannschaft berufen. Beim Confed Cup in Russland d端rfen sie sich weiter in den Vordergrund spielen. Es sind interessante Typen. Besonders einer macht derzeit Schlagzeilen, aber nicht in Deutschland. Kerem Demirbay, der Hoffenheimer war die berraschung des DFB-Aufgebots f端r das Confed Cup.Noch am Mittwochmorgenwar der 23-j辰hrige Mittelfeldspieler f端r die t端rkische Nationalmannschaft nominiert worden. Der t端rkische Fuballverband sagte dazu, dass „der t端rkischst辰mmige Fuballer Kerem Demirbay das t端rkische Nationaltrikot tragen“ werde. Nationaltrainer Fatih Terimw端rde Demirbay schon seit l辰ngerem beobachten und wolle ihn f端r die t端rkische Nationalmannschaft gewinnen. Dem Schreiben nach habe Demirbay vor einigen Tagen dem t端rkischen Fuballverband seine Dienste offiziell angeboten. Der Verband teilte mit, dass Kerem Demirbay amTrainingslager im Kosovo teilnehmen werde. Doch noch am selben Tag kam von Demirbayeine Aussage, die f端r Verwirrung bei den T端rken sorgte. Der t端rkischen Sportzeitung „Fanatik“ soll Demirbay gesagt haben, dass er sich in letzter Minute dochf端r die deutsche Nationalmannschaft entschieden hat. Er bedauere es, nicht f端r die T端rkei zur Verf端gung zu stehen, aber er habe sich nun mal f端r Deutschland entschieden. Dar端ber, ob seine Familie eine Rolle bei seiner Entscheidung gespielt hat, wollte Demirbay nichts sagen.

Demirbay: Identifiziere mich mit Deutscher Nationalmannschaft

Demirbay hat sich nach seiner Nominierung f端r den Confederations Cup in Russland klar zum DFB-Team bekannt. 束F端r mich ist klar, dass ich der Einladung folge und f端r mich ein Traum in Erf端llung geht損, sagte der 23-J辰hrige in einer Mitteilung des Bundesligisten vom Mittwoch. 束Ich habe mich entschieden, f端r Deutschland zu spielen, da ich hier geboren wurde und aufgewachsen bin und mich auch mit der Deutschen Nationalmannschaft identifiziere.損

Der t端rkische Fuballverband ver旦ffentliche als Reaktion auf die Absage Demirbays ein, vom Mittelfeldspieler signiertes Schreiben, das an denFuball-Weltverband FIFA gerichtet war. Demirbay habe sich vorher ausdr端cklich f端r die t端rkische Nationalmannschaft entschieden. Dennoch habe man Verst辰ndnis f端r seine Entscheidung. Auch Trainer der t端rkischen Nationalmannschaft Fatih Terim, der normalerweise f端r seine groe berzeugungskraft bei deutsch-t端rkischen Spielern bekannt ist, war 端ber die 端berraschendeEntscheidung von Demirbayentt辰uscht.

Demirbay-Berater: „Wir haben nur rechtliche M旦glichkeiten gepr端ft“

Zum von TFFver旦ffentlichen Schreiben von Demirbay an dieFIFAvom Montag, in dem er sich noch zu seinem Wunsch, f端r die T端rkei zu spielen, bekannte, sagte sein Berater Tobias Sander der Deutschen Presse-Agentur: 束Dieses Schreiben diente ausschlielich zum Zwecke der Pr端fung, ob es 端berhaupt eine rechtliche M旦glichkeit gibt, f端r die T端rkei zu spielen, da eine doppelte Staatsb端rgerschaft nicht m旦glich ist.損 Diese Pr端fung habe der t端rkische Verband 端bernehmen wollen.Demirbay hatte 10 Spiele f端r die t端rkischen U19 bis U21-Nationalmannschaften bestritten. Auch bei der U21-EM 2015 in Tschechien stand Demirbay schon im deutschen Aufgebot, war aber nicht zum Einsatz gekommen. Aber erst mit einem Pflichtspieleinsatz im Sommer f端r das A-Team beim Confed Cup in Russland h辰tte sich Demirbay f端r Deutschland festgespielt.

Schlagzeilen schrieb der heutige Mittelfeldspieler einst bei Fortuna D端sseldorf, als er zu Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus sagte: 束Frauen haben im M辰nnerfuball nichts zu suchen.損 Demirbay hat das l辰ngst als Fehler bezeichnet. In Hoffenheim begeistert der 23-J辰hrige mit Dribblings, Tempo und Ballsicherheit. Sechs Tore und neun Assists sprechen f端r den Ex-Hamburger. L旦w m旦chte Demirbay, der aus einer t端rkischen Familie stammt, f端r den DFB sichern. Wie einst Mesut zil. Wie auch zil kommt Demirbay aus der Jugend von Schalke.

Quelle: TSG Hoffenheim/ YouTube