Deutschland ist nach der Nuklearkatastrophe von Fukushima aus der Atomkraft ausgestiegen. Indes setzt die Türkei auf Atomenergie – und forciert die Fertigstellung der ersten Kernkraftwerke. Aus Ankaras Sicht gibt es dafür gute Gründe.

D eutschland steigt aus der Atomkraft aus. Bis Ende des Jahres 2021 soll das Nuklearzeitalter der Bundesrepublik beendet sein. Staaten rund um den Globus setzen indes weiter auf die umstrittene Energiegewinnungstechnik mittels Kernspaltung. Dazu zählen neben alten Atommächten wie den USA, Russland, Großbritannien und Frankreich auch Staaten wie China und Indien.

Die Türkei steigt sogar neu in die Nukleartechnologie ein. Das Land errichtet aktuell gleich zwei Atomkraftwerke (AKW), eines in Akkuyu in der Provinz Mersin und eines in Sinop am Schwarzen Meer. Ein weiteres Kraftwerk soll voraussichtlich im türkischen Teil von Thrakien gebaut werden.