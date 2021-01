Die Türkei hat in Kooperation mit nordzyprischen Behörden einen mutmaßlichen Unterstützer des Predigers Fethullah Gülen von der Insel zurück in die Türkei gebracht.

Der Mann sei auf gerichtliche Anordnung unter anderem wegen der Mitgliedschaft in einer terroristischen Organisation gesucht worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Donnerstag. Dem Bericht zufolge brachte ein Passagierschiff den Mann von Nordzypern in die Türkei. Dort wiederum wurde er dann festgenommen. Die türkische Regierung unter Recep Tayyip Erdoğan verfolgt die Gülen-Bewegung seit 2014 als eine terroristische Organisation. Dies war eine Reaktion auf den Korruptionsskandal am 17. Dezember 2013. Hinter dieser Aufdeckung vermutet Erdoğans AKP Gülen-nahe Polizisten und Staatsanwälte. Die Bewegung weist die Vorwürfe zurück.

Nicht die erste grenzüberschreitende Aktion

Die Organisation des Einsatzes hatte wieder der türkische Geheimdienst MIT inne. Neben dem MIT war auch das Innenministerium, die Botschaft vor Ort und auch die nordzyprische Polizei involviert. Die Türkei hat unter anderem bereits in der Ukraine, im Kosovo, in Aserbaidschan, Gabun, Pakistan und Afghanistan mutmaßliche türkische Gülen-Anhänger entführt oder festnehmen lassen und zurückgebracht.

dpa/dtj