Behörden in Bangladesch haben in Flüchtlingslagern rund tausend Läden von Vertretern der muslimischen Rohingya-Minderheit aus dem benachbarten Myanmar zerstört.

Die Läden seien illegal gebaut worden, sagte ein Mitarbeiter des Amtes, das sich um Flüchtlinge kümmert. Nun würden dort stattdessen Unterkünfte für die Flüchtlinge gebaut. Die Flüchtlinge seien im Voraus informiert worden. Für viele Flüchtlinge waren die Läden ihre Lebensgrundlage.

Mehr als eine Million muslimischer Rohingyas leben in überfüllten Camps in dem südasiatischen Land. Hunderttausende von ihnen waren 2017 aus Furcht vor Übergriffen des Militärs in ihrem Heimatland Myanmar nach Bangladesch geflüchtet.

CIC to ordered police# to broken Rohingya's market with excavator car# polices to hit many Rohingya people in kutupalong camp# Rohingya are crying now about it I don't know why they are broken Rohingya's market also no give explanation to shopkeepers by CIC. pic.twitter.com/rmUUZxV0Zk

— kyaw kyaw (@NurulAm65837587) December 10, 2021