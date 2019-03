Der Terroranschlag auf zwei Moscheen in Christchurch hat die ganze Welt schockiert. Doch bei dem Terroranschlag scheinen die Täter das erreicht zu haben, was sie erreichen wollten: mediale Aufmerksamkeit! Der Täter hat den Anschlag live gestreamt und dafür gesorgt, dass Millionen Menschen das Video sehen. Auch nach der Tat wurde das Video mehrfach unzensiert geteilt. Die Frage hierbei ist, ob der Täter diese Aufmerksamkeit wirklich verdient hat und damit nicht genau sein Ziel erreicht hat. Die Opfer des Terroranschlags von Christchurch sind dabei eher im Hintergrund geblieben. Doch verdienen nicht eigentlich genau diese die größere Aufmerksamkeit?

Wir glauben doch. Deshalb möchten wir zumindest einige der Opfer vorstellen, damit das Ausmaß dieses schrecklichen Terroranschlags sichtbarer wird. Das heisst natürlich nicht, dass die Motive des Täters in den Hintergrund gedrängt werden sollen. Diese bleiben immer noch hoch relevant und müssen aufgeklärt werden.

Nun zu den Opfern.

Ara Parvin ist eine wahre Heldin. Sie kam 1994 mit ihrem Mann von Bangladesch nach Neuseeland. Vor einigen Jahren wurde ihr Mann nach einer Verletzung abhängig vom Rollstuhl. Der Täter hatte bei dem Terroranschlag am Freitag diesen Mann anvisiert. Doch Ara Parvin lies das nicht zu und sprang vor ihren Mann. Dieser blieb am Leben, Ara starb.



“The Heroine” | This is Ara Parvin, 42.



She and her husband, Farid, left Bangladesh and settled in #NewZealand in 1994.



Years ago, Farid grew ill, and had to use a wheelchair.



On Friday, as the terrorist aimed at Farid, Ara jumped in front of the bullets. He lived. She died. pic.twitter.com/N1PfVfn1ad