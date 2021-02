Spät gestartet, schnell durchgezogen: In der Türkei wurden bereits mehr Menschen gegen das Corona-Virus geimpft als in Deutschland. Was steckt hinter der effektiven CoVid-Impfkampagne in der Türkei?

Die Impfstrategie der Türkei scheint aufzugehen: Mithilfe des chinesischen Impfstoffs „CoronaVac“ zieht das Land, was Geimpfte angeht, an Deutschland vorbei. Zu Beginn der Woche (Montag, 15. Februar 2021) waren bereits 4,6 Millionen Türk:innen mindestens einmal geimpft worden. Die 5-Millionen-Grenze dürfte in Kürze überschritten werden.

Zum Vergleich: In Deutschland sind es bislang lediglich rund 3,5 Millionen Bürger:innen. Und das, obwohl die Türkei eine Woche später mit dem Impfen begann.