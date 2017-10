Fazil Say in Mannheim

Am 5. November tritt der weltbekannte türkische Pianist Fazil Say im Mannheimer Rosengarten auf und präsentiert den Besuchern aus dem Rhein Neckar Kreis seine international umjubelten Werke. Die Veranstaltung, der der Star-Pianist Say folge leistet, findet unter der Schirmherrschaft von Dr. Peter Kurz, dem Oberbürgermeister der Stadt Mannheim statt. Eine schöne Geste des Künstlers; Fazil Say lässt Schülerinnen und Schüler der Mannheimer Musikschulen und Musikakademien an der Probe teilnehmen und gewährt ihnen einen Einblick hinter die Kulissen.

Fazil Say der bekannteste Klaviervirtuose der Türkei

Der türkische Künstler Say ist auf der internationalen Bühne für seine Spielart respektiert. Er verkaufte zahlreiche Alben rund um den Globus, in denen er auch seine Fähigkeiten als Komponist unter Beweis stellt. Teile seiner eigenen Werke werden in Mannheim präsentiert. In diesen Werken von Fazil Say sticht auch die politische Haltung des Künstlers durch, die als stark regierungskritisch einzustufen ist. So nannte der Pianist Say eines seiner Werke, das in 2014 entstand Gezi Park 2. Ein anderes Werk trägt den Namen Nazim Hikmet, der Name eines politisch verfolgten Lyrikers und Schriftstellers der jüngeren türkischen Geschichte. Auf dem Konzert wird Fazil Say aber auch Werke von Frédéric Chopins und Ludwig van Beethovens vorführen. Das Konzert wird inklusive Pause rund zwei Stunden dauern.

Tickets zum Fazil Say Konzert auf eventim

Sollten Sie nach Tickets für die Veranstaltung such, müssen Sie Ihr Glück unter Eventim erledigen. Die begehrten Tickets des Künstlers sind heiß umworben. Zu den Tickets.

Fazil Say Konzert auf Facebook zu finden

Im Vorfeld des Konzertes wurde eine eigene Facebook-Seite errichtet, um mehr Informationen zu Verfügung zu stellen. Auf diesem Wege gelangen Sie zum Facebook Link der Veranstaltung: Fazil Say Konzert auf Facebook.