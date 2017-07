Fix! Abwehrstar Pepe in Istanbul

Der türkische Meister Beşiktaş İstanbul holt sich namhafte Verstärkung vom Champions-League-Sieger Real Madrid. Am Dienstag unterschrieb der erfolgreiche Innenverteidiger einen Zweijahresvertrag beim Adler. Real Madrid hatte den Vertrag des 34-jährigen Innenverteidigers nicht mehr verlängert. Somit kommt der Portugiese ablösefrei an den Bosphorus. Das Interesse an dem erfahrenen Spieler war groß. Neben dem chinesischen Hebei China Fortuna soll auch Paris St. Germain Interesse an Pepe bekundet haben.

Mittwochmorgen kam Pepe nach Istanbul und absolvierte bereits den Gesundheitscheck. Am Flughafen wurde er mit besonderer Geste der Beşiktaş- Fans empfangen.