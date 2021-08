Die Sicherheitslage am Flughafen Kabul spitzt sich immer weiter zu. Im Gedränge vor den Toren gab es bereits Tote, Terrordrohungen nehmen zu. Am Ende des Monats ziehen USA die Truppen ab, wer bleibt ist nicht klar. Die Taliban warnen.

Der Evakuierungseinsätze in der afghanischen Hauptstadt Kabul werden immer gefährlicher. Am Montagmorgen wurden deutsche Soldaten vor dem Flughafen erstmals in ein Feuergefecht mit unbekannten Angreifern verwickelt. Eine afghanische Sicherheitskraft wurde dabei getötet, drei weitere verletzt. Auch mehrere Zivilisten kamen ums Leben. Weil der Zugang zum Flughafen immer schwieriger wird, ist die Truppe nun auch außerhalb des massiv gesicherten Geländes im Einsatz, um Menschen in Sicherheit zu bringen. Daran sind übereinstimmenden Berichten zufolge auch Elitesoldaten des Kommandos Spezialkräfte beteiligt.

Es bleibt nicht mehr viel Zeit für die Rettungsaktion. Die militant-islamistischen Taliban, die vor gut einer Woche die Macht in Afghanistan übernommen haben, wollen einer Verlängerung der Evakuierungsmission westlicher Staaten über den 31. August hinaus nicht zustimmen. Diese Frist sei eine „rote Linie“, sagte ein Taliban-Sprecher dem britischen Nachrichtensender Sky News. „Wenn sie vorhaben, die Besatzung zu verlängern, wird das eine Reaktion hervorrufen“.

Maas will verlängern, Erdoğan sichern

Am Dienstag beraten die Staats- und Regierungschefs der großen westlichen Wirtschaftsmächte (G7), darunter US-Präsident Joe Biden und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), über das weitere Vorgehen. Deutschland dringt auf eine Verlängerung des Einsatzes, weil die deutschen Transportflieger erst rund 3.000 Menschen ausgeflogen haben. Auf den Ausreiselisten des Auswärtigen Amts dürfte eine fünfstellige Zahl stehen. Genaue Angaben dazu macht das Ministerium aber nicht.

Nach den Vorstellungen von Außenminister Heiko Maas sollte der Flughafen in Kabul auch nach dem Abzug ausländischer Truppen weiter für Evakuierungsflüge genutzt werden können. Deutschland sei mit den USA, der Türkei und anderen Partnern im Gespräch mit dem Ziel, einen zivilen Weiterbetrieb für Evakuierungsflüge zu gewährleisten, sagte Maas in Berlin. „Darüber werden wir auch weiter mit den Taliban sprechen müssen und tun dies auch.“

„Die Türkei kann in Zukunft unter geeigneten Bedingungen die Verantwortung für die Sicherheit und den Betrieb des Flughafens von Kabul übernehmen“, sagte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan vor einigen Tagen.

dtj/dpa