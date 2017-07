Frontalangriff auf den Palast bei „adalet“ Massenkundgebung

Zum Abschluss eines mehr als 400 Kilometer langen Protestmarsches (adalet) hat der t端rkische Oppositionsf端hrer Kemal Kilicdaroglu bei einer Massenkundgebung eine Aufhebung des Ausnahmezustands in seinem Land gefordert. Diese Menschenmassen sind in der T端rkei eigentlich nur noch bei Auftritten des popul辰ren t端rkischen Staatspr辰sidenten bekannt. Die meisten Autorit辰ten der T端rkei haben eine solche Dimension des Marsches nicht f端r m旦glich gehalten. 束Wir wollen, dass alle antidemokratischen Praktiken enden損, sagte Kilicdaroglu, Chef der gr旦ten Oppositionspartei CHP, am Sonntag bei der Kundgebung in Istanbul. Dem t端rkischen Staatspr辰sidenten Recep Tayyip Erdogan warf er vor, die Justiz zu beeinflussen.

Die Gerichte w端rden ihre Entscheidungen 束auf Anweisung des Palastes treffen損, sagte Kilicdaroglu vor jubelnden Anh辰ngern in Anspielung auf Erdogans Pr辰sidentenpalast. 束Wir sind marschiert, f端r die Gerechtigkeit, die es hier nicht gibt.損 Die Demonstranten skandierten 束Recht, Justiz, Gerechtigkeit損 und schwenkten t端rkische Fahnen. Der CHP-Abgeordnete zg端r zel bezifferte die Teilnehmerzahl nach Angaben des Senders CNN T端rk auf 1,6 Millionen. Die Veranstaltung fand unter hohen Sicherheitsvorkehrungen statt. CNN T端rk berichtete unter Berufung auf den Gouverneur von Istanbul, 15 000 Polizisten seien im Einsatz gewesen.

Regierungsmedien ignorieren oder verspotten den Gerechtigkeitsmarsch „adalet“

Die Regierungsnahen Medien hingegen ignorierten die Grokundgebung, oder verspotteten sie. Das Regierungsblatt Sabah benannte den Marsch f端r Gerechtigkeit als „Unterst端tzungsmarsch f端r FET“ und zog als Beleg einen Tweet eines G端len-nahen Journalisten. Darin schrieb Tarik Toros, ehemaliger Chefredakteur von Bug端n TV, einem durch die t端rkische Regierung gewaltsam und willk端rlich enteigneten privaten Sender, „Er war Parteivorsitzender und er wurde zum Leader“.

Massenkundgebung mit viel Kritik Richtung Palast

Kilicdaroglu kritisierte die Notstandsdekrete und sagte: 束Wir sind f端r die im Gef辰ngnis sitzenden Abgeordneten marschiert, f端r die eingesperrten Journalisten (…) Wir sind f端r die Dozenten marschiert, die von den Universit辰ten geworfen wurden.損 Solche Manahmen habe man auch in Hitlerdeutschland durchgef端hrt. Doch die Menschen sollten keine Angst haben. 束Wir werden mutig sein損.

Kilicdaroglu hatte den 束Gerechtigkeitsmarsch損“adalet“ von Ankara nach Istanbul am 15. Juni im G端venpark der Hauptstadt gestartet. Anlass war die Verurteilung des CHP-Abgeordneten Enis Berberoglu zu 25 Jahren Haft wegen Geheimnisverrats. Der Marsch gewann zunehmend an Zulauf, zeitweise marschierten Tausende mit Kilicdaroglu Richtung Istanbul. Erdogan hatte den Protestmarsch scharf kritisiert und Kilicdaroglu vorgeworfen, mit Terrororganisationen zusammenzuarbeiten.

Der CHP-Chef und seine Unterst端tzer kritisieren die Politik Erdogans und der AKP-Regierung und vor allem die Manahmen nach dem Putschversuch vom 15. Juli 2016. Die t端rkische F端hrung macht den in den USA lebenden muslimischen Gelehrten Fethullah G端len bislang ohne glaubhafte Belege f端r den gescheiterten Putsch verantwortlich. Unter dem von Erdogan ausgerufenen Ausnahmezustand wurden Zehntausende vermeintliche G端len-Anh辰nger verhaftet, zahlreiche Medien geschlossen und mehr als 100 000 Staatsbedienstete entlassen oder suspendiert.

Laut dem Stockholmer Center of Freedom sind in der T端rkei mehr als 500 kleine Babys und Kleinkinder mit ihren M端ttern inhaftiert. Zahlreiche Frauen wurden durch Plizei-Beamtinnen unmittelbar nach der Entbindung festgenommen und in Gef辰ngnisse verfrachtet. Lesen Sie mehr dazu Stockholm Center of Freedom.

dpa/dtj