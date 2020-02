Schülerwettbewerbe können langweilig sein. Nicht aber für Schülerinnen und Schüler der Berliner Wilhelmstadtschulen. Regelmäßig nehmen die Schulen an dem Wettbewerb teil − mit großem Erfolg. Auch in diesem Jahr.

Die Berliner Wilhelmstadtschulen, ein aus drei Schulen und einer Kindertagesstätte bestehender Komplex, haben auch in diesem Jahr eine Reihe von Preisen beim Schulpreis „Jugend forscht“ gewonnen. Das Projekt versucht „Jugendliche für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik zu begeistern, Talente zu finden und zu fördern“, heißt es auf der Webseite der Veranstalter. Dabei können Jugendliche ab der vierten Klasse bis zum Alter von 21 Jahren an den Wettbewerben teilnehmen.

Die Wilhelmstadtschulen, die in Berlin-Spandau ansässig sind, haben in diesem Jahr vier Preise gewonnen, davon zwei auf dem Gebiet „Biologie“. An der Veranstaltung in Berlin nahmen etwa 100 Schülerinnen und Schüler aus 28 Schulen teil. Doch die Preise für die Wilhelmstadtschulen waren nicht damit begrenzt. Weil die Schule bundesweit regelmäßig an Wettbewerben teilnimmt und meistens auch etwas gewinnt, gab es diesmal einen Sonderpreis „für das besondere Engagement zur Förderung mathematisch, naturwissenschaftlich und technisch interessierter Schülerinnen und Schüler im Rahmen des Wettbewerbs Jugend forscht“. Damit geht ein Preisgeld in Höhe von 1.000 Euro einher.

Wilhelmstadtschulen messen Forschung großen Wert bei

Bünyamin Baykuş ist Vorstandsmitglied der Schulen. Er misst der Forschung und diesem Wettbewerb großen Wert bei. Der Wettbewerb werde 90 Minuten im Unterricht behandelt. Schülerinnen und Schüler könnten zwischen Mathematik, Physik und Biologie wählen.

Das Besondere der Wilhelmstadtschulen ist der Campus. Abiturienten können hier auf einem Internat direkt auf dem Campus leben, um sich voll und ganz auf das Abitur konzentrieren zu können. Der Träger, die Initiative für Bildung und Erziehung Berlin (IBEB), fördert als gemeinnützige GmbH mit mehr als 200 Mitarbeitern die allgemeine und die schulische Bildung und Erziehung von jungen Menschen unterschiedlicher Herkunft und Sprache.

Die Erfolgsquote der Schule kann sich sehen lassen. „Die Abiturquote von nahezu 100 Prozent und einem Notendurchschnitt, der im letzten Jahr bei 2,3 lag, belegt die erfolgreiche Arbeit an den Wilhelmstadtschulen“, heißt es auf der Webseite.