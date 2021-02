Für Investoren ist die Türkei kein rotes Tuch mehr. Ausländisches Kapital fließt wieder in größerem Umfang ins Land. Und die Lira entpuppt sich im neuen Jahr als Überflieger. Das liegt auch an einem Politikwechsel. Analysten bleiben dennoch skeptisch.

Robin Brooks kennt sich aus in der Welt der Finanzen. Und als Chefökonom des Institute of International Finance, einer Dachorganisation der internationalen Finanzwirtschaft, hat sein Wort Gewicht. Kürzlich bezeichnete Brooks die Türkische Lira in einem Tweet als „Überflieger“ am Finanzmarkt. Ausgerechnet.

Turkish Lira is a stunning outlier in EM, rising far above any other EM currency so far in 2021. Worth using this opportunity to rebuild FX reserves & avoid Lira overshooting on the strong side. It goes without saying that we're thrilled to see Lira strength. With @UgrasUlkuIIF pic.twitter.com/PGZLG8GwUH

— Robin Brooks (@RobinBrooksIIF) February 4, 2021