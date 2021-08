Die UEFA hat am Freitag und Samstag die Spielpläne für die Champions League und Europa League bekanntgegeben. Aus Sicht der in Deutschland und der Türkei lebenden Fans sind natürlich vor allem die Duelle zwischen den türkischen und deutschen Klubs interessant.

Und die Fans müssen nicht lange auf das erste deutsch-türkische Aufeinandertreffen warten. Direkt am ersten Spieltag der Europa League kommt es in Frankfurt zum Kräftemessen zwischen der Eintracht und Fenerbahçe Istanbul. Und auch in der Champions League steht gleich zu Beginn die Partie zwischen Beşiktaş und Borussia Dortmund in Istanbul an. Die Heimpartien der türkischen Teams werden übrigens wegen der Zeitverschiebung immer um 18.45 Uhr angestoßen.

Die Partien der international vertretenen türkischen Klubs in der Übersicht:

Beşiktaş einziger türkischer Vertreter in der Champions League

Mittwoch, 15. September 2021, 18.45 Uhr

Beşiktaş – Borussia Dortmund

Dienstag, 28. September, 18.45 Uhr

Ajax Amsterdam – Beşiktaş

Dienstag, 19. Oktober, 18.45 Uhr

Beşiktaş – Sporting Lissabon

Mittwoch, 3. November, 21 Uhr

Sporting Lissabon – Beşiktaş

Mittwoch, 24. November, 18.45 Uhr

Beşiktaş – Ajax Amsterdam

Dienstag, 7. Dezember, 21 Uhr

Borussia Dortmund – Beşiktaş

Galatasaray und Fenerbahçe repräsentieren die türkischen Farben in der Europa League

Donnerstag, 16. September 2021

Galatasaray – Lazio Rom (18.45 Uhr)

Eintracht Frankfurt – Fenerbahçe (21 Uhr)

Donnerstag, 30. September

Fenerbahçe – Olympiakos Piräus (18.45 Uhr)

Olympique Marseille – Galatasaray (21 Uhr)

Donnerstag, 21. Oktober

Fenerbahçe – Royal Antwerpen (18.45 Uhr)

Lokomotive Moskau – Galatasaray (21 Uhr)

Donnerstag, 4. November

Galatasaray – Lokomotive Moskau (18.45 Uhr)

Royal Antwerpen – Fenerbahçe (21 Uhr)

Donnerstag, 25. November

Galatasaray – Olympique Marseille (18.45 Uhr)

Olympiakos Piräus – Fenerbahçe (21 Uhr)

Donnerstag, 9. Dezember

Fenerbahçe – Eintracht Frankfurt (18.45 Uhr)

Lazio Rom – Galatasaray (21 Uhr)