Das 端ber 600 Jahre alte und mehr als 1100 Tonnen schwere Grabmal von Zeynel Bey wurde umgesetzt. F端r die Umsetzung innerhalb von Hasankeyf wurde eine fahrbare Plattform benutzt. Dazugab es eine Kooperation mit einer niederl辰ndischen Firma. Das Grabmal wurde an einen Zweikilometer weiten Ort umgesetzt und hat vier Stunden gedauert. Weitere acht historische Werke sollen in naher Zukunft in der Region umgesetzt werden.

Ilisu-Staudamm soll Hasankeyf 端berfluten

Im Rahmen des Baus des Ilisu-Staudamms im Nordosten der T端rkei musste das Grabmal weichen.Die antike Stadt Hasankeyf befindet sich am Fluss Tigris in der t端rkischen Provinz Mardin. Die Geschichte Hasankeyfs reicht bis zum Jahr 10.000 vor Christus. Ende vergangenes Jahres wurden im t端rkischen Parlament Gesetzesentw端rfe verabschiedet, die das Staudammprojektendg端ltig beschloen, nach dessen Realisierung Hasankeyf 端berflutet wird. Die Vernichtung einer historischen Stadt wird von der t端rkischen Opposition kritisiert.Aktivisten haben sogar Klage am Europ辰ischen Gerichtshof f端r Menschenrechte eingereicht.

Der t端rkische Minister f端r Umwelt und Wald zeigte sich trotz scharfer Kritik am Projekt stolz auf die Umsetzung. „Wir haben die fortgeschrittenste Technologie der Welt benutzt, um das Zeynel Bey Grabmal umzusetzen. Das gab es vorher auf dieser Welt noch nich. Das ist ein Zeichen daf端r, wo die T端rkei jetzt angekommen ist. Deshalb haben wir sowohl die Technologie, als auch die St辰rke und auch die Motivation, all unsere historischen Werke zu sch端tzen“, so MinisterVeysel Erolu.

Wer war Zeynel Bey?

Zeynel Bey war der Sohn des Herrschers von Akkoyunlu, der im Otlukbeli-Krieg vom 15. Jahrhundert gefallen war. An der Aussenfassade des Grabmals sind die Begriffe „Allah-Muhammed-Ali zu lesen.

Bilder von der Umsetzung des historischen Grabmals (Quelle: Ilke Nachrichtenagentur/ YouTube)