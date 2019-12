Die Gruppen der UEFA Euro 2020 stehen fest. Die Auslosung im rumänischen Bukarest ergab am Samstagabend, dass die türkische Nationalmannschaft im kommenden Sommer in der Gruppe A auf Italien, Wales und die Schweiz trifft.

Darüber hinaus wird die Türkei in Rom das Eröffnungsspiel gegen Italien bestreiten. Die Partie findet am Freitag, den 12. Juni, statt. Anpfiff ist um 21 Uhr. Die weiteren Spiele trägt sie am 17. Juni gegen Wales und am 21. Juni gegen die Schweiz jeweils in Baku aus.

Nach 1996, 2000, 2008 und 2016 ist das die 5. Europameisterschaft, an der die Mannschaft teilnehmen wird. 2000 traf sie im ersten Spiel auf Italien (1:2), 2008 auf die Schweiz (2:1). Auf Wales traf die Türkei im Rahmen einer EM noch nie.

Die Vorrunden-Gruppen und der Spielplan der Türkei in der Übersicht

in Rom/Italien und Baku/Aserbaidschan:

Gruppe A

Türkei

Italien

Wales

Schweiz

1. Spieltag

Freitag, 12.06.2020: Türkei – Italien 21.00

Samstag, 13.06.2020: Wales – Schweiz 15.00

2. Spieltag

Mittwoch, 17.06.2020: Türkei – Wales 18.00, Italien – Schweiz 21.00

3. Spieltag

Sonntag, 21.06.2020: Schweiz – Türkei 18.00, Italien – Wales 18.00

in Kopenhagen/Dänemark und St. Petersburg/Russland:

Gruppe B

Dänemark

Finnland

Belgien

Russland

in Amsterdam/Niederlande und Bukarest/Rumänien:

Gruppe C

Niederlande

Ukraine

Österreich

*Play-off-Sieger D (A)

in London/England und Glasgow/Schottland:

Gruppe D

England

Kroatien

*Play-off-Sieger C

Tschechien

in Bilbao/Spanien und Dublin/Irland:

Gruppe E

Spanien

Schweden

Polen

*Play-off-Sieger B

in München und Budapest/Ungarn:

Gruppe F

*Play-off-Sieger A (D)

Portugal

Frankreich

Deutschland

Modus: Gruppenerste und -zweite plus die vier besten Gruppendritten ziehen ins Achtelfinale ein

*Play off A: Island, Rumänien, Bulgarien, Ungarn

B: Bosnien-Herz., Nordirland, Slowakei, Irland

C: Schottland, Israel, Norwegen, Serbien

D: Georgien, Weißrussland, Nordmazedonien, Kosovo