Torwarttrainer Michael Rechner von der TSG 1899 Bundesliga gehört interimsmäßig zum Trainerteam der türkischen Nationalmannschaft um Stefan Kuntz.

Wie der Fußball-Bundesligist am Samstag mitteilte, arbeitet der 41-Jährige aber weiter für die Kraichgauer, für die er seit 2008 tätig ist. Er nehme die Aufgabe für die beiden Länderspielperioden im Oktober und November an. Wer darüber hinaus und längerfristig Torwarttrainer der Nationalmannschaft wird, steht noch nicht fest.

🇹🇷 A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz'un ekibinde görev yapacak iki yeni isim daha belli oldu. Buna göre, Michael Rechner kaleci antrenörü, Axel Busenkell ise fiziksel performans antrenörü olarak A Milli Takım teknik heyetine katıldı. pic.twitter.com/4AkrZpzTMs — Fanatik (@fanatikcomtr) October 2, 2021

Neben Rechner stößt außerdem Axel Busenkell als Fitnesstrainer zum Team hinter dem Team. Zuvor arbeitete er für die deutsche U21 und seit Juli 2021 für die Nationalmannschaft.

Kuntz-Debüt am Freitag

Vor zwei Wochen hatte Kuntz einen Dreijahresvertrag als türkischer Auswahltrainer unterschrieben. Der 58-Jährige wurde Nachfolger von Şenol Güneş und soll die Türkei zur WM 2022 in Katar führen. Kuntz führte die deutsche U21-Nationalmannschaft 2017 und 2021 zum EM-Titel.

Am Freitag steht für ihn das erste Länderspiel mit der Türkei an. Gegner in Istanbul ist dann im Rahmen der WM-Quali Norwegen. Soll es noch für das Endturnier in gut 14 Monaten reichen, muss gegen den direkten Konkurrenten realistisch betrachtet ein Sieg her.

dpa/dtj