Die Playoffs für die Weltmeisterschaft in Katar laufen diesmal anders als früher ab. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Ob Europameister Italien oder die Portugiesen mit Superstar Cristiano Ronaldo: Zwölf europäische Mannschaften, darunter auch die Türkei, müssen im Playoff-Turnier um die restlichen drei Tickets für die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar kämpfen. Der Modus sorgt dafür, dass die Teams zwei andere Kontrahenten ausschalten müssen und dabei womöglich zweimal auswärts antreten.

Wer ist bereits sicher für die WM qualifiziert?

Deutschland, Dänemark, Belgien, Titelverteidiger Frankreich, Kroatien, Serbien, Spanien, England, Schweiz, Niederlande, Brasilien und Argentinien haben sich in der Qualifikation durchgesetzt. Katar ist als Gastgeber automatisch qualifiziert. Insgesamt nehmen 32 Nationen an der WM 2022 teil. Das Turnier beginnt am 21. November 2022, das Finale ist für den 18. Dezember angesetzt.

Wie ist der Modus für die Playoffs in Europa?

Für die Playoffs qualifiziert haben sich die zehn Gruppenzweiten sowie die zwei besten Gruppensieger der Nations League 2020/21, die sich nicht direkt über die europäischen Qualifikationsspiele das Ticket gesichert und auch nicht den Sprung in die Playoffs geschafft haben.

Wer hat noch eine WM-Chance über die Playoffs?

Dabei sind Portugal, Wales, Italien, Schottland, Russland, Schweden, Türkei, Polen, Nordmazedonien, die Ukraine, Österreich und Tschechien.

Wann findet die Auslosung statt und wie ist das Prozedere?

Die Auslosung der Playoffs der europäischen WM-Qualifikation findet am 26. November um 17.00 Uhr in Zürich statt. Die zwölf Teams werden in zwei Lostöpfe eingeteilt, aus denen jeweils eins pro Halbfinale zugelost wird. Im ersten Topf befinden sich die sechs besten Gruppenzweiten der Qualifikation, sie haben im Halbfinale Heimrecht. Die anderen sechs Teams sind im Topf 2. So könnte Portugal erst im Finale auf Italien treffen, nicht aber bereits im Halbfinale. Einzige Einschränkung: Die Ukraine und Russland können aus politischen Gründen nicht einander zugelost werden.

Wie sehen die Lostöpfe aus?

In Topf 1 sind die sechs bestplatzierten Gruppenzweiten: Portugal, Schottland, Italien, Russland, Schweden und Wales. In Topf 2 sind die Türkei, Polen, Nordmazedonien, die Ukraine sowie Österreich und Tschechien, die sich über die Nations League qualifiziert haben. Die Türkei könnte im Halbfinale also auf Italien, aber auch auf Schottland treffen, nicht aber auf Polen. Sicher ist, dass sie auswärts antreten muss.

Wie ist der Spielmodus?

Diesmal ist die WM-Qualifikation deutlich schwerer als früher, als es K.o.-Duelle mit Hin- und Rückspiel gab und jedes Team auf jeden Fall einmal Heimrecht hatte. So konnte man eine Niederlage noch ausgleichen. Jetzt ist man schon nach der ersten Niederlage raus – denn in den Playoffs spielen in drei Gruppen jeweils vier Teams in Halbfinals und Finale um das WM-Ticket. Im Halbfinale haben nun nur die sechs besten Gruppenzweiten im ersten Lostopf Heimrecht. Die Halbfinals finden am 24. März 2022 statt. Die drei Endspiele werden am 29. März ausgetragen. Für die jeweiligen Endspiele wird das Heimrecht ausgelost.

