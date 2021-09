Die türkische Fußball-Nationalmannschaft hat ihre gute Ausgangsposition für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr eingebüßt. Im sechsten Qualifikationsspiel der Gruppe G musste das Team von Şenol Güneş eine 1:6-Niederlage gegen die Niederlande einstecken.

Bereits mit dem ersten Angriff erzielte Oranje das Führungstor durch Klaassen. Nach 16 Minuten stand es 2:0 durch Depay, der auch in der 38. Minute zur Stelle war und vom Elfmeterpunkt zum Halbzeitstand von 3:0 traf. Noch vor dem Seitenwechsel musste die als Tabellenführer in die Partie gestartete Türkei einen weiteren Rückschlag verkraften: Innenverteidiger Söyüncü, der auch den Strafstoß kurz zuvor verursacht hatte, musste nach einem weiteren Foul mit Gelb-Rot vom Platz.

In der zweiten Spielhälfte erhöhte die Elf von Bondscoach Louis van Gaal durch Tore vom überragenden Depay (54.), Til (80.) und Malen (90.) auf 6:0, bevor Cengiz Ünder in der Nachspielzeit den Ehrentreffer für die klar unterlegenen Türken besorgte.

Türkei jetzt Dritter

Da Norwegen im Parallelspiel dank eines Dreierpacks von BVB-Star Haaland Gibraltar mit 5:1 in die Schranken wies, sind die Skandinavier nun erster Verfolger der Niederländer (beide 13 Punkte). In der anderen Partie trennten sich Montenegro und Lettland torlos. Die Türkei ist damit aktuell Gruppendritter mit 11 Punkten und einem Torverhältnis von +3.

Die nächsten Spiele finden am 7. (Heimspiel gegen Norwegen) und 11. Oktober (in Lettland) statt. Will sich die Türkei noch für die Endrunde in Katar qualifizieren, sind dann eigentlich sechs Punkte Pflicht. Nur die Gruppenersten lösen das Ticket direkt, die Zweiten bestreiten eine Playoff-Runde.