Der als Cat Stevens berühmt gewordene Sänger Yusuf Islam hofft auf die kommenden Generationen im Kampf gegen den Klimawandel. Bei Greta Thunberg kommt er ins Schwärmen.



„Ich bin ein großer Fan von Greta Thunberg, es ist, als ob meine Lieder für Menschen wie sie geschrieben wären“, sagte der 73-Jährige im Interview der italienischen Zeitung „Corriere della Sera“. Die Art, wie die globale Wirtschaft Fehler begehe, mache es schwierig, die Route beim Klimawandel zu ändern.

— Yusuf / Cat Stevens (@YusufCatStevens) September 13, 2019