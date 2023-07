Apple-Produkte in der Türkei werden schon wieder teurer

Der Technologieriese Apple hat in der Türkei die fünfte Preiserhöhung des Jahres vorgenommen. Das günstigste iPhone 14 kostet mittlerweile umgerechnet rund 1.700 Euro.

Die Inflation in der Türkei bewegt sich zwar langsam in moderatere Sphären zurück, doch die Aufwärtsbewegung des US-Doller/Lira-Wechselkurses spiegelt sich weiterhin in den Preisen in die Türkei importierter Produkte wider.

Das macht sich vor allem bei hochwertigen Produkten wie bei jenen von Apple bemerkbar. Dem neuen Update zufolge liegt der niedrigste Preis für das iPhone 14 bei 47.999 Türkischer Lira, was umgerechnet etwa 1.700 Euro entspricht. Zuvor lag er bei 42.999 TL.

Der Preis des höchsten Modells des iPhone 14 mit 512 GB stieg gar von 52.999 auf 59.499 Lira.

Das niedrigste Modell des iPhone 14 Plus mit 128 GB stieg von 46.999 auf 52.499 Lira, das höchste Modell mit 512 GB von 57.499 auf 64.999 Lira.

Bestes iPhone 14 Pro Max-Modell kostet 85.999 Lira

Der Preis für das 128-GB-Gerät, das den niedrigsten Speicherplatz unter den iPhone 14 Pro-Modellen bietet, ist auf 61.499 TL gestiegen.

Das iPhone 14 Pro Max 128 GB erhält man künftig für 65.999 Lira (bisher 58.999 Lira), das iPhone 14 Pro Max 1 TB wechselt fortan für 85.999 Lira den Besitzer.

