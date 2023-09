Milliardensumme im Gespräch: Alibaba plant Großinvestition in der Türkei

Chinesische Wirtschaftsoffensive in der Türkei: Der E-Commerce-Riese Alibaba plant, in den kommenden Jahren zwei Milliarden US-Dollar im Land zu investieren. Das gab der Hauptaktionär von Trendyol bekannt.



Die geplante Investitionssumme wird sich zu den bereits getätigten Investitionen von Alibaba in Trendyol addieren und insgesamt zwei Milliarden US-Dollar erreichen. Das wurde während eines Treffens zwischen dem Präsidenten der Alibaba-Gruppe, Michael Evans, und dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan bekanntgegeben.

Zu den bisherigen Investitionen von Alibaba gehören Daten- und Logistikzentren, die der Online-Händler Trendyol in Ankara eröffnet hat, sowie ein Exportbetriebszentrum am Flughafen Istanbul. Trendyol, gegründet im Jahr 2010, hat in den vergangenen Jahren erheblich an Bedeutung gewonnen. Im jüngsten Finanzbericht des Unternehmens, der das Quartal bis Ende Juni 2023 abdeckt, wurde erstmals ein operativer Gewinn verzeichnet.

Erste Investition in Trendyol von über 700 Millionen Doller

Im vergangenen Jahr erweiterte Trendyol seine Präsenz und betrat den deutschen Markt. Im Mai wurde auch der Markt in Aserbaidschan erschlossen. Alibaba hatte seine erste Investition in Trendyol bereits im Juli 2018 mit einer Investition von 728 Millionen US-Dollar getätigt.

Die hohe Bewertung von Trendyol in Höhe von 16,5 Milliarden US-Dollar und Investitionen in Höhe von 1,5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 unterstreichen seine Position als das „wertvollste Technologie-Startup“ in der Türkei. Derzeit hält Alibaba einen beachtlichen Anteil von 76,1 Prozent an Trendyol.

