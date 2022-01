Eine eigene türkische Automarke ist schon lange ein Traum vieler Türken. Mit dem Togg soll er nun Wirklichkeit werden. Die neue Limousine der neuen Marke wurde Ende 2021 auf einer Hightech-Messe in Los Angeles vorgestellt und soll dem Tesla Model 3 ordentlich Konkurrenz machen. Hat sie das Zeug dazu?

„Heute erleben wir einen historischen Tag für unser Land, wir erleben, wie ein Traum von 60 Jahren wahr wird“, sagte Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan Ende 2019. Er sprach dabei von dem großen Traum der Türken, einmal ein heimisches Auto herzustellen. In den 1960er Jahren war ein erster Versuch der Türkei mit einer Eigenmarke, dem „Devrim“, gescheitert. Mit dem neuen Auto der Marke Togg soll dieser Traum aber nun wahr werden.

Hinter der Entwicklung steckt ein Joint Venture von fünf türkischen Firmen und einer Interessenvertretung für Industrieunternehmen und Börsen. Dabei will Togg gleich auf dem E-Automarkt mitmischen. Auf der Hightech-Messe CES in Las Vegas stellte der E-Autobauer vor wenigen Wochen seine Elektrolimousine vor, die als Offensive gegen das Model 3 von Tesla gesehen wird. Es weist ein ähnliches Format auf und verfügt zudem auch über ein Fließheck. Die Türen öffnen sich gegenläufig. Dank der fehlenden B-Säule gibt es eine große Flexibilität beim Ein- und Ausstieg. Die neue Ausführung des E-Autos von Togg verfügt außerdem über einen großen Bildschirm, der sich fast über das gesamte Armaturenbrett durchzieht. Das klassisch runde Lenkrad wurde durch ein eckiges ersetzt. Die Fahrgäste hinten sitzen auch auf Einzelsitzen.

Reichweite etwa 500 Kilometer

Technische Daten sind zwar noch nicht ausreichend vorhanden, die Limousine wird aber wohl die Antriebe des SUV-Modells von Togg übernehmen. Dieser kommt mit einer Batterieladung etwa 500 Kilometer weit. Da die Limousine etwas weniger wiegt, dürfte die Reichweite ein wenig höher sein. Insgesamt weist die Limousine im Interieur-Bereich aber eine große Ähnlichkeit zu der SUV-Ausführung auf.

Togg-Chef Gürcan Karakaş möchte in etwas mehr als einem Jahr das erste Serienfahrzeug auf den Markt bringen. Bis 2030 sollen dann eine Million E-Autos in fünf unterschiedlichen Segmenten produziert werden. Karakaş wurde in einem Interview mit dem Staatsfernsehen TRT emotional und sagte mit Tränen in den Augen, dass sie mit dem Auftritt auf der Messe zeigen wollten, ebenfalls ein Teil des Marktes zu sein und mitreden zu wollen.

Erster Togg in Deutschland soll 2024 kommen

Auch in Deutschland will man den Togg vertreiben und hat dafür sogar schon eine Niederlassung in Stuttgart, die Togg Europe GmbH, eröffnet. Die ersten Autos hierzulande sollen 2024 ausgeliefert werden. Wann das erste Togg-Modell überhaupt erhältlich sein wird, ist noch unklar. Das ursprünglich angepeilte Datum Ende 2022 wurde nach hinten verschoben. So sollen die ersten Autos vermutlich Anfang bis Mitte 2023 ausgeliefert werden.