Im Zuge der Annäherung an Ankara reist der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman zu einem Staatsbesuch in die Türkei.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan verkündete die Nachricht am Freitag höchstpersönlich. Er erwarte bin Salman am kommenden Mittwoch in der türkischen Hauptstadt und hoffe, dass sich die Beziehungen zwischen beiden Ländern verbessern.

Erdoğan war im April erstmals seit dem brutalen Mord an Jamal Khashoggi nach Saudi-Arabien gereist. Der Journalist und Regierungskritiker war im Oktober 2018 im saudischen Konsulat in Istanbul getötet worden. US-Geheimdienste sehen den Kronprinzen als Drahtzieher. Das Königshaus weist das zurück. Auch die türkische Regierung hatte scharfe Anschuldigungen gegen Saudi-Arabien erhoben und den Mord im eigenen Land verhandelt – das Gerichtsverfahren zur Empörung vieler dann im April aber an Saudi-Arabien abgegeben.

Die Annäherung beider Länder wird als Teil geopolitischer Machtverschiebungen und der Bildung neuer Allianzen in der Region betrachtet. Die außenpolitisch teilweise isolierte Türkei versucht, ihre bilateralen Beziehungen unter anderem zu arabischen Staaten in großem Umfang auszubauen.

dpa/dtj