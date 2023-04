Der FC Augsburg will die Kaufoption für Mergim Berisha ziehen. Der bei Fenerbahçe Istanbul unter Vertrag stehende Stürmer soll etwa vier Millionen Euro kosten.

Der FC Augsburg hat erneut bekräftigt, beim gerade zum Fußball-Nationalspieler aufgestiegenen Angreifer Mergim Berisha die Kaufoption ziehen zu wollen. „Ich gehe ganz stark davon aus, dass wir ihn fest verpflichten werden. Wir wollen mit Mergim gemeinsam den nächsten Schritt gehen“, sagte FCA-Trainer Enrico Maaßen am Sonntag beim TV-Sender Bild. Die Kaufoption für Berisha soll dem Vernehmen nach etwa vier Millionen Euro betragen. Damit wäre er bei den heutigen, teils schwindelerregenden Summen im Fußballbusiness ein Schnäppchen.

Denn Berisha ist mit neun Treffern der erfolgreichste Augsburger Torschütze in der laufenden Saison. In den Länderspielen gegen Peru und Belgien kam der 24-Jährige im März erstmals im A-Nationalteam zum Einsatz. „Ich bin sehr froh, wie sich Mergim entwickelt hat. Ich glaube aber, dass da noch eine Menge möglich ist in Sachen Entwicklung“, sagte Maaßen und lobte die „herausragenden Abschlussqualitäten“ seines Mittelstürmers.

The best Bundesliga goalscorers in 2023 ⚽ 7 Kolo Muani (ST|🇫🇷)

6 Füllkrug (ST|🇩🇪)

6 Berisha (ST|🇩🇪)

6 Skhiri (DM|🇹🇳)

5 Coman (RW|🇫🇷)

5 Kramaric (CF|🇭🇷)

5 Onisiwo (ST|🇦🇹)

4 Malen (RW|🇳🇱)

4 Brandt (OM|🇩🇪)

4 Reus (OM|🇩🇪)

… and more on 4 goals pic.twitter.com/4jHFx0owXG — Clemens (@NichZumAusMalen) April 8, 2023

Die Augsburger hatten Berisha im August vom türkischen Club Fenerbahçe ausgeliehen. Der U21-Europameister aus Berchtesgaden ist Stammspieler unter Maaßen.

In Istanbul traf er in 23 Ligaspielen nur fünfmal. Davor war er bei RB Salzburg. Sein Marktwert war in der Türkei laut „Transfermarkt“ von 10,00 auf 6,00 Millionen Euro gesunken. Bei seinem Wechsel nach Deutschland betrug er gar nur noch 4,5 Mio. Euro. Mittlerweile steht er bei 12 – Tendenz steigend.

dpa/dtj

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …