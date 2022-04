Angesichts des Ukraine-Kriegs denken Griechenland, Israel und Zypern wieder über ein zwischenzeitlich schon aufgegebenes Projekt für eine Gas-Pipeline durch das Mittelmeer nach. Israel will zudem auch die Türkei im Boot haben.

Die Außenminister der drei Mittelmeerländer kündigten am Dienstag nach einem Treffen in Athen neue Prüfungen an. Die 1900 Kilometer lange Pipeline EastMed (zu deutsch: Ost-Mittelmeer) würde Gas von Israel über Zypern nach Griechenland und damit in die Europäische Union leiten. Dann könnte es nach Mitteleuropa weitertransportiert werden.

“The feasibility of pursuing the EastMed #gas pipeline project will depend on its commercial viability and its ability to contribute to the #EU Green Deal goals,” a Commission source told EURACTIV #Greece. pic.twitter.com/fJpyqkKGZu

— Emerson (@EEmerson14) April 5, 2022