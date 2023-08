Europäischer Erfolg: Alle türkischen Teams weiter

In den Qualifikations-Rückspielen zur UEFA Champions League und Europa Conference League haben sich Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş und Adana Demirspor erfolgreich behauptet.

Die türkischen Fußballteams haben in den europäischen Wettbewerben ihre Rückspiele gewonnen und sich für die nächste Runde qualifiziert. Das beste Ergebnis in Summe erzielte dabei Fenerbahçe.

Galatasaray sicherte sich den Einzug in die 3. Qualifikationsrunde der UEFA Champions League. Nach dem 2:2 im Hinspiel bei Zalgiris Vilnius reichte im Rückspiel ein knapper 1:0-Sieg fürs Weiterkommen. Das Tor des Tages erzielte der belgische Mittelfeldstar Dries Mertens mit einer Volleyabnahme nach einer Ecke. Nächster Gegner wird Olimpija Ljubljana, das Hinspiel findet am 8. August in der slowenischen Hauptstadt statt.

Fener mit 9:0-Gesamtbilanz

Fenerbahçe legte in der 2. Quali-Runde zur UEFA Europa Conference League eine beeindruckende Performance hin. Dem 5:0 aus der ersten Partie ließen die Kanarienvögel nun ein 4:0 auswärts bei Zimbru Chisinau folgen. Die Tore erzielten Tadic, Batshuayi per Doppelpack und Yüksek. Als nächstes trifft Fener in der 3. Runde auf NK Maribor, ebenfalls aus Slowenien, das Hinspiel steigt zunächst in Istanbul.

Beşiktaş war ebenfalls erfolgreich und qualifizierte sich gegen KF Tirana souverän für die 3. Runde im Qualifikationsmarathon zur Conference League. Im Rückspiel gab es in Albanien einen ungefährdeten 2:0-Sieg durch Tore von Amartey und Aboubakar. Als Nächstes geht es gegen Neftçi Baku aus Aserbaidschan. Das Hinspiel findet in Istanbul statt.

Adana schreibt Geschichte

Das Trio der erfolgreichen türkischen Teams in der Conference League komplettierte Adana Demirspor. Etwas überraschend schalteten die Südtürken bei ihrer Premiere in Europa Cluj aus Rumänien aus. Auf das 1:1 aus dem Hinspiel folgte ein knapper 2:1-Sieg in Adana, das wegen einer Roten Karte über eine halbe Stunde in Unterzahl agieren musste. Will sich das Team von Trainer Patrick Kluivert für die Play-offs qualifizieren, muss es in den kommenden beiden Wochen NK Osijek aus Kroatien ausschalten. Alle Hinspiele in der 3. Runde der Conferende League sind für den 10. August terminiert.

Türkische Teams möchten in den nächsten Jahren weniger Qualifikationsrunden bestreiten. Deswegen zählt jedes Spiel, das sie in Europa gewinnen. Die kommenden Runden versprechen weitere aufregende Begegnungen und die Chance, sich in Europa zu behaupten.

