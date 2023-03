Der FC Bayern München hat Halil Altıntop zum neuen Sportlichen Leiter am FC Bayern Campus ernannt.

Halil Altıntop ist neuer Sportlicher Leiter am FC Bayern Campus. Der ehemalige Bundesliga-Profi und türkische Fußball-Nationalspieler folgt damit auf Holger Seitz, der nach dem Abschied von Martin Demichelis Ende November 2022 zu River Plate Buenos Aires erneut Trainer der FC Bayern Amateure wurde.

„Wir haben großes Vertrauen in Halil Altıntop. Er ist im dritten Jahr am Campus, er kennt den Klub, kennt die Abläufe und bringt die Erfahrung von mehr als 15 Jahren als Spieler im Profifußball mit“, sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic laut Mitteilung vom Freitag. „Halil wird den Campus in seiner Funktion weiter entwickeln. Ich freue mich sehr auf unsere Zusammenarbeit und wünsche ihm viel Erfolg für die neue und für den FC Bayern wichtige Aufgabe.“

Einst aktiv für Schalke 04

Altıntop, der früher unter anderem für Schalke, Frankfurt und Augsburg spielte, kam im Sommer 2020 ans Nachwuchsleistungszentrum des FC Bayern. Der heute 40-Jährige begann als Co-Trainer der U16, übernahm dann die U17. Zuletzt war er Koordinator für Talente, die auf dem Sprung in die Profimannschaft sind und kümmerte sich um die Leihspieler des FC Bayern.

„Ich freue mich sehr auf diese tolle Herausforderung. Ich bedanke mich für das in mich gesetzte Vertrauen und werde alles dafür tun, damit wir gemeinsam die erfolgreiche Arbeit am Campus fortsetzen können“, sagte der 38-malige Nationalspieler, der in seiner Karriere immer etwas im Schatten seines Bruders Hamit stand.

dpa/dtj

