Die Türkei hat eine neue Offensive gegen die PKK im Nordirak gestartet. Bisher seien 19 Terroristen „neutralisiert“ und vier türkische Soldaten verletzt worden.

Die Luftwaffe habe unter anderem Verstecke, Tunnel und Munitionsdepots bombardiert, teilte das Verteidigungsministerium am Montag mit. Dabei seien Kampfjets, Hubschrauber und bewaffnete Drohnen eingesetzt worden. Zudem seien Bodentruppen im Einsatz. Die Türkei begründete die Offensive mit dem Schutz vor Terrorangriffen und dem Recht auf Selbstverteidigung.

Die PKK steht in der Türkei, Europa und den USA auf der Terrorliste und unterhält Stellungen in der Südosttürkei und im Nordirak. Ihr Hauptquartier liegt in den nordirakischen Kandil-Bergen. Der jüngste Angriff unter dem Namen „Pençe-Kilit“ (deutsch: Kralle-Schloss) konzentrierte sich nach Angaben des türkischen Verteidigungsministeriums auf die Regionen Metina, Zap und Awaschin-Basjan im Nordirak.

Mit Barsani abgesprochen

Der Einsatz sei mit „Freunden und Verbündeten“ koordiniert wurden, hieß es weiter. Details dazu wurde nicht genannt. Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdoğan unterhält gute Beziehungen zum Präsidenten der kurdischen Autonomiegebiete im Nordirak, Masrur Barsani. Am Freitag hatten sich die beiden Politiker in Istanbul getroffen. Auch CHP-Chef Kemal Kılıçdaroğlu unterstützt die Offensive.

Das türkische Militär hat bereits mehrmals Einsätze gegen die PKK im Irak und gegen die Kurdenmiliz YPG in Syrien geführt. Der Wissenschaftliche Dienst des Bundestags hatte in der Vergangenheit bei ähnlichen Einsätzen bezweifelt, dass diese mit dem Völkerrecht vereinbar sind.

Irak’ın kuzeyinde başlatılan PENÇE-KİLİT Operasyonu başarıyla devam ediyor. Mehmetçik bölgeyi kontrol altına almaya başladı. Operasyonda ilk belirlemelere göre 19 terörist etkisiz hâle getirildi.https://t.co/zEpIO4PXhZ#MSB #PençeKilit pic.twitter.com/GDlMkMOk7P — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 18, 2022

Ankara geht auch immer wieder militärisch gegen PKK-Stellungen in der Südosttürkei vor. Die PKK wiederum verübt Anschläge. Der seit 1984 andauernde Konflikt kostete bislang Zehntausenden Menschen das Leben. Ein Waffenstillstand war im Sommer 2015 gescheitert.

dpa/dtj