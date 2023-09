Terrorismus-Vorwurf: Australische Großbanken sperren Türkeistämmige

Ein Fall ungerechtfertigter Kontensperrungen hat drastische Konsequenzen in Australien. Weil die führenden australischen Banken ANZ, CBA und Westpac Kontoinhaber aufgrund falscher Terrorismusvorwürfe von ihrem Geld abschnitten, droht Down Under Ärger. Ein Betroffener ist Mehmet Saral, der von der Türkei zu Unrecht als Terrorist beschuldigt wurde.