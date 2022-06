Starker Auftritt der Türkei: Die Milli Takım überzeugte gestern gegen ein zugegeben limitiertes Litauen. Die Elf fliegt nun als Tabellenführer zum kommenden Nations-League-Spiel nach Luxemburg.

Einen klaren Sieg in der Nations League gab es für den früheren deutschen U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz und die Türkei. Die Auswahl setzte sich mit 6:0 (2:0) in Litauen durch und führt ihre Tabelle in der Liga C der Nations League klar an.

Mit zwei Siegen aus zwei Spielen liegt die türkische Nationalmannschaft vor Luxemburg, den Färöern und Litauen. Doğukan Sinik (2./14.), der Ex-Darmstädter Serdar Dursun (56./Elfmeter/81.), Yunus Akgün (89.) und Halil Dervişoğlu (90.) trafen für die Türkei, die zuletzt die WM-Teilnahme verpasst und in der Nations League in die Liga C abgestiegen war. Das ist übrigens auch der Grund, warum sie derzeit gegen diese eher schwächeren Teams im Weltfußball trifft.

A Millî Takımımızın yer aldığı UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup’ta ikinci maçların ardından oluşan puan durumu. 🇹🇷 #BizimÇocuklar #NationsLeague pic.twitter.com/sQwrz5I3i7 — Türkiye #BizimÇocuklar 🇹🇷 (@MilliTakimlar) June 7, 2022

Am Samstag, den 11. Juni, bestreitet die Nationalmannschaft ihr drittes Spiel auswärts gegen Luxemburg. Anstoß ist wieder um 20:45 (live auf TRT1). Gestern besiegten Luxemburger die Färöer mit 1:0.

dpa/dtj