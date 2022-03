Acun Ilıcalı hat es bereits vor einigen Monaten getan, als er den englischen Fußballverein Hull City kaufte. Jetzt will ein bislang eher unbekannter Großunternehmer nachziehen und den FC Chelsea übernehmen. Die Gespräche sollen schon fortgeschritten sein.

Der türkische Medienmogul Acun Ilıcalı bekommt auf der Insel wohl bald Gesellschaft aus seinem Heimatland. Nach dem angekündigten Rückzug von Roman Abramowitsch als Eigentümer des FC Chelsea hat sich ein bislang wenig bekannter türkischer Geschäftsmann als dessen Nachfolger ins Spiel gebracht.

Der 55-jährige Abramowitsch gilt als einer der reichsten und einflussreichsten Oligarchen Russlands und hatte Chelsea im Jahr 2003 für kolportierte 210 Millionen Euro übernommen. Nach dem Überfall des russischen Präsidenten Wladimir Putin auf die Ukraine war auch Abramowitsch, der zumindest in der Vergangenheit gute Beziehungen zu Putin gepflegt haben soll, in den Blickpunkt geraten. Großbritannien drohte russischen Oligarchen und Firmen mit Sanktionen.

Bayrak will „türkische Flagge in London hissen“

Abramowitsch soll Medienberichten zufolge rund vier Milliarden Euro für den Erwerb des FC Chelsea fordern. Zu den potenziellen Käufern des Clubs gehört dem Vernehmen nach auch ein türkischer Geschäftsmann. Der Vorstandsvorsitzende der AB Group Holding, Muhsin Bayrak, soll starkes Interesse am letztjährigen Champions-League-Sieger bekunden, wie türkische Medien berichten. Diesen sagte er, dass man derzeit mit den Anwälten Abramowitschs die Bedingungen für den Deal bespreche. „Wir verhandeln über Unterschriften. Wir werden bald die türkische Flagge in London hissen“, so Bayrak.

Die Chancen für ihn stehen wohl nicht schlecht, weil Bieter aus politisch sensiblen Ländern im Nachteil seien. Man wolle Investitionen aus Saudi-Arabien oder China vermeiden. Allerdings soll Bayraks größter Konkurrent aus den USA kommen. Todd Boehly, der auch der Besitzer eines US-amerikanischen Baseballteams ist, gehört englischen Medienberichten zufolge zu den Favoriten für den Erwerb des FC Chelsea.

Bayrak verdient sein Geld unter anderem in der Baubranche

Es bleibt abzuwarten, ob Bayrak sich durchsetzen kann. Leisten könnte er sich den Klub aber definitiv. Schätzungen zufolge soll sich sein privates Vermögen auf etwa 9,7 Milliarden Euro belaufen. Mit der AB Group Holding hat Bayrak bereits große Investitionen in der Türkei, Italien, Griechenland und auch in Deutschland getätigt. Der Geschäftsmann ist mit seiner Holding überwiegend im Bereich Kryptowährungen sowie in der Bau- und Energiebranche unterwegs.