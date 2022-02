Der 18-jährige Emrehan Gedikli wechselt von Bayer Leverkusen zum türkischen Fußball-Erstligisten Trabzonspor.

Der deutsche U19-Nationalspieler, dessen Vertrag bei Bayer noch bis 30. Juni 2023 lief, unterzeichnete einen Kontrakt über viereinhalb Jahre, wie der Tabellenführer der Süper Lig am Montag bekanntgab. Die Ablösesumme beträgt 800.000 Euro. Wechsel in die Türkei sind noch bis heute Abend möglich.

2020/21 gab der Mittelstürmer in der Europa League sein Profi-Debüt für die Werkself, kam auf drei Einsätze in der Gruppenphase und debütierte beim Saisonfinale im Spiel bei Borussia Dortmund in der Bundesliga. In dieser Saison stand er mehrmals im Bundesligakader, für eine Einwechslung reichte es allerdings nicht mehr bei der namhaften Konkurrenz auf den Offensivpositionen.

Mit acht Jahren schon bei Bayer 04

„Emrehan ist mit acht Jahren zu uns gekommen und steht nun auch vor einer vielversprechenden Entwicklung im Profifußball“, so Sportdirektor Simon Rolfes. „Wir wünschen ihm für den weiteren Verlauf seiner Karriere viel Erfolg.“

„Schon als Kind hatte ich davon geträumt, einmal bei Bayer 04 Profi zu werden. Ich habe es geschafft, dafür bin ich dem Verein und den Trainern, die mich in all den Jahren unterstützt haben, sehr dankbar“, sagt der 18-jährige Gedikli. „Jetzt gilt es, mich im Profi-Geschäft durchzusetzen. Das attraktive Angebot aus der Türkei bietet mir eine tolle Gelegenheit.“

Trabzon führt in der Türkei die Tabelle mit komfortablen neun Punkten Vorsprung auf Konyaspor an, das allerdings noch ein Nachholspiel hat und dem sich an diesem Sonntag an der Schwarzmeerküste die Gelegenheit bietet, den Punkteabstand im direkten Duell zu verkleinern. Gedikli, dessen Vater aus Trabzon stammt, wird mithelfen wollen, das zu verhindern.

dpa/dtj