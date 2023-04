Antalya ist aktuell Gastgeber für die Europameisterschaften im Kunstturnen. Die Veranstaltung läuft noch bis zum 23. April. In der Mannschaftswertung holte sich das türkische Team den zweiten Platz hinter Italien.



Das türkische Turnteam hat bei den Europameisterschaften im Kunstturnen in Antalya 2023 eine hervorragende Leistung gezeigt und die Silbermedaille in der Mannschaftswertung gewonnen: Ein historischer Erfolg für die türkische Kunstturn-Community und ein Grund zur Freude für die vielen Fans und Unterstützer in Antalya und in der ganzen Türkei.

Die türkische Mannschaft, die aus Ali Sofuoğlu, Ahmet Önder, Batuhan Yılmaz, Halil Ibrahim Serbes und Ferhat Arıcan bestand, zeigte eine starke Leistung in allen Disziplinen. Insbesondere am Boden und an den Ringen konnten sie beeindrucken und sich gegen starke Konkurrenten durchsetzen.

Sieger Italien hauchdünn vor der Türkei

Europameister wurde Italien mit 249,526 Punkten vor Gastgeber Türkei (248,262) und Titelverteidiger Großbritannien (246,961). Das deutsche Team landete auf dem fünften Rang. Die Europameisterschaften im Kunstturnen finden alle zwei Jahre statt und werden von der European Gymnastics organisiert. In diesem Jahr findet die Veranstaltung in der Türkei statt, wo Turnerinnen und Turner aus ganz Europa in verschiedenen Disziplinen gegeneinander antreten.

Dazu gehören der erwähnte Mannschaftswettbewerb, der Mehrkampf, das Bodenturnen, der Schwebebalken, das Sprungtuch und die Barren. Die Athletinnen und Athleten treten in verschiedenen Alters- und Leistungsklassen an.

Wichtiger Schritt auf dem Weg zur Olympia-Qualifikation

Die Europameisterschaften im Kunstturnen sind eine Gelegenheit für Turnerinnen und Turner, ihr Können unter Beweis zu stellen und sich mit anderen Athleten aus ganz Europa zu messen. Die Veranstaltung wird auch ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Qualifikation für die Olympischen Spiele sein, die im Jahr 2024 in Paris stattfinden werden.

dpa/dtj

