Als eines der beliebtesten Reiseländer überhaupt lockt die Türkei nicht nur mit günstigen Preisen. Doch Urlaub in der Türkei wird immer teurer. Denn die Inflation erreicht seit Monaten Rekordwerte. Welche Folgen das hat.



Eine kurze Fahrt im Taxi, ein Glas Çay im Straßencafé, eine einfache Pizza: Überall wird es in der Türkei teurer. Das Land, das Urlauber in Scharen an die beliebten Mittelmeerstrände und an die Ägäis lockt, ächzt unter der steigenden Inflation. Und das bekommen nun auch die Touristen selbst zu spüren.

Wie in allen anderen europäischen Ländern steigen auch in der Türkei die Lebensmittel- und Energiepreise. Das befeuert die Inflation in der Türkei weiter. Und wegen der enorm hohen Teuerungsrate von offiziell etwas mehr als 70 Prozent steigen die Preise seit Monaten rasant.

Euro immer mehr türkische Lira wert

Eine einfache Pizza kostet im Jahresvergleich das Dreifache. Wer sein Auto volltanken möchte, zahlt gar das Vierfache. Händler und Gastronomen gleichen ihre Preise kurzfristig der Inflationsrate an. Wer normalerweise mit Euro zahlt, spürt den Preisanstieg nicht so stark. Denn der Wechselkurs schlägt Richtung Europa aus.

Das heißt: Ein Euro ist aufgrund des Lira-Verfalls immer mehr türkische Lira wert. Zum Vergleich: Vor gut einem Jahr gab es zehn Lira pro Euro, nun bekommt man 18, rund 80 Prozent mehr. Doch die meisten Preise steigen indes schneller als es der Wechselkurs ausgleicht.

Neuer Besucher-Rekord erwartet

Zwar haben sich die Preise verteuert. Dennoch bleibt die Türkei aus deutscher Perspektive ein recht günstiges Urlaubsland. Denn das Preisniveau ist insgesamt deutlich niedriger als in Deutschland.

Und im Vergleich zu anderen Urlaubsdestinationen am Mittelmeer lockt die Türkei weiterhin mit einem ausgeglichenen Preis-Leistungs-Verhältnis. Das spürt auch die türkische Tourismusbranche. Nach Krise und Corona-Pandemie wird für dieses Jahr ein neuer Besucher-Rekord erwartet.

Mit dazu beitragen wird auch Alexandra G. (Name von der Redaktion geändert), die mit ihrer fünfköpfigen Familie in wenigen Tagen an die türkische Westküste fliegt. Neben den Preisen ist ihr ein weiterer Aspekt wichtig, wie sie gegenüber unserer Redaktion verdeutlicht: „Ich war in den letzten Jahren schon überall am Mittelmeer. In einem Punkt können die anderen Länder nicht mit der Türkei mithalten: Nirgends sind die Bevölkerung und auch die Hotelmitarbeiter so freundlich wie dort. Das ist mein persönlicher Eindruck. Deswegen bin ich immer wieder gerne in der Türkei.“