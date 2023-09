Volleyball-EM: Weltmeister Serbien folgt der Türkei ins Finale

Der Gegner der Türkei im Finale der Volleyball-Europameistermeisterschaft steht fest. Die Partie findet am Sonntag ab 20:00 Uhr statt.

Was war das für ein Krimi gegen Italien. Obwohl es zwischendurch so aussah, als wäre das Spiel verloren, insbesondere im vierten Satz, als die Türkei mit 1:2 nach Sätzen und 14:18 nach Punkten zurücklag, kam die Mannschaft von Daniele Santarelli eindrucksvoll zurück und bewies Charakter und Nervenstärke. Am Ende konnte sie sowohl den vierten als auch den entscheidenden fünften Satz gewinnen und das Finalticket lösen.

Den Samstag nutzten die Frauen, die nach dem Triumph über Italien noch den Geburtstag von Hande Baladın feierten, um zu regenerieren und sich mental auf den Finalgegner vorzubereiten. Dieser wurde Serbien, das am Freitagabend die Niederlande mit 3:1 schlug. Genauso wie die Türkinnen zählte das Team vom Balkan zu Beginn der EM zum Favoritenkreis und wurde dieser Rolle bisher mehr als gerecht – genauso wie die Türkei, bei der vor allem Melissa Vargas, Zehra Güneş und Ebrar Karakurt in Top-Form sind.

🇹🇷 #FileninSultanları’nın İtalya galibiyetinden öne çıkan anlar sizlerle! 🔥 pic.twitter.com/jnxqlbq147 — Türkiye Voleybol Federasyonu (@TVForgtr) September 2, 2023

In den Statistiken hat Serbien die Nase vorn

Ein Blick auf den direkten Vergleich zeigt, das die Serbinnen 15 von bisher 21 Duellen für sich entscheiden konnte. Doch in einem so wichtigen Spiel wie einem EM-Finale werden die Karten neu gemischt. Zudem hatte die Türkei beim letzten Aufeinandertreffen bei der Nations League im Juni dieses Jahres, die sie gewinnen konnte, mit 3:1 die Nase vorn. Sicher dürfte sein, dass es ähnlich wie gegen Italien ein enges Match mit wechselnden Führungen wird.

Das Endspiel wird um 20:00 Uhr angepfiffen, Spielort ist erneut Brüssel. Übertragen wird es von TRT 1. Sollten die „Filenin Sultanları“, wie die türkische Frauen-Nationalmannschaft von Medien und Fans bezeichnet wird, gewinnen, wäre es ihr erster EM-Titel überhaupt. Serbien, der amtierende Weltmeister, konnte bereits drei Mal den EM-Pokal erringen.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …