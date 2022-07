Erneut haben dutzende Migranten es geschafft, über die gefährliche Route Libanon-Zypern und Türkei-Zypern die EU zu erreichen.

In den vergangenen 48 Stunden seien 120 Migranten an den Küsten im Norden und Westen der kleinen EU-Inselrepublik aufgegriffen worden, berichtete der staatliche Rundfunk (RIK) am Dienstag. Aus welchen Staaten sie stammen, wurde zunächst nicht bekannt.

Zypern verzeichnet laut EU-Statistik gemessen an der Bevölkerungsgröße bei weitem die meisten Asylanträge pro Jahr. Die Regierung in Nikosia hat deshalb die EU wiederholt um Hilfe gebeten.

Bereits im letzten Jahr hatte die zyprische Regierung einen Zaun auf der geteilten Insel errichtet, um der Lage Herr zu werden.

dpa/dtj