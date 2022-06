In Istanbul hat die Polizei die 900. Mahnwache von Aktivisten und Müttern aufgelöst, die an das Verschwinden ihrer Angehörigen in den 1980er und 90er Jahren erinnern wollen.

Mehrere Demonstranten seien festgenommen worden, darunter der Vorsitzende der türkischen Menschenrechtsorganisation IHD, Öztürk Türkdoğan, teilte Amnesty International am Samstag mit. Die Behörden müssten „umgehend und bedingungslos alle Personen freilassen, die nur dafür willkürlich festgenommen wurden, dass sie ihr Recht auf friedliche Meinungsäußerung und Versammlung wahrgenommen haben“.

Die Polizei habe den Galatasaray-Platz im Zentrum Istanbuls abgesperrt, bevor es zu einem Handgemenge mit friedlichen Demonstranten gekommen sei, berichtete die Zeitung „Evrensel“. Auch einige oppositionelle Parlamentsabgeordnete hätten aus Solidarität an der Mahnwache teilgenommen.

These two photos show Emine Ocak in 1997 & in 2019

Her son was arrested in #Turkey in 1995 & was never seen again

Emine is one of the #SaturdayMothers demanding justice for victims of forced disappearances in 1980s & 90s#CumartesiAnneleri900Hafta

This footage👇is from today. https://t.co/RzJ2jID2YT pic.twitter.com/9BtlzDaFkC

— Stefan Simanowitz (@StefSimanowitz) June 25, 2022