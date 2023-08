Adana im Rampenlicht: Siegesserie türkischer Fußball-Teams hält an

Auch wenn die Gegner nicht die namhaftesten sind – die türkischen Fußballvereine in den europäischen Wettbewerben liefern beeindruckende Leistungen ab. Ein Team sticht besonders hervor: Adana Demirspor. Erstmals im Europapokal, fühlt sich die Mannschaft aus dem Süden dort offenbar wohl.

Die türkischen Fußballmannschaften fielen in den europäischen Wettbewerben auch in dieser Woche mit guten Leistungen auf. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş und Adana Demirspor gewannen allesamt ihre Spiele. Die Siegesserie ist besonders erfreulich, weil in ihrer Folge die Türkei Österreich in der UEFA-Länderwertung überholen könnte. Sie liegt nun auf dem zehnten Platz. Bald könnte daher wieder eine direkte Qualifikation für die UEFA Champions League möglich sein, zumindest für den Süper-Lig-Meister.

In der Qualifikationsrunde zu ebendiesem Wettbewerb gewann Galatasaray dank einer soliden Leistung mit 3:0 beim slowenischen Vertreter Olimpija Ljubljana. Kerem Aktürkoğlu erzielte in der 9. Minute die Führung mit einem präzisen Schuss. Der Belgier Dries Mertens, Torschütze des Tages im Rückspiel der 2. Runde, legte in der 48. Minute mit einem platzierten Treffer nach. Das dritte Tor gelang Rückkehrer Halil Dervişoğlu in der Nachspielzeit. Besonders erfreulich aus Gala-Sicht. Star-Stürmer Mauro Icardi feierte nach seiner Festverpflichtung sein Debüt. Das Rückspiel findet am 15. August in Istanbul.

Beşiktaş siegt souverän in Baku

Beşiktaş behielt in der UEFA-Europa-Conference-League-Qualifikation mit 3:1 die Oberhand beim aserbaidschanischen Vertreter Neftçi Baku. Vincent Aboubakar eröffnete in der 14. Minute, nachdem er einen präzisen Pass von Rosier gekonnt verwandelte. Jackson Muleka erhöhte den Vorsprung in der 23. Minute nach einer maßgenauen Hereingabe von Gedson Fernandes.

Beşiktaş kontrollierte fortan das Spiel. In der 62. Minute war es Salih Uçan, der mit einem satten Schuss aus der Distanz das dritte Tor für sein Team erzielte. Baku gelang in der 79. Minute durch einen Strafstoß von Keelan Lebon der Ehrentreffer. Das Rückspiel wird am 17. August in Istanbul stattfinden. Beşiktaş reicht dann fürs Weiterkommen ein Remis.

Dank Tadic hat Fenerbahçe noch bessere Karten

Auch Fenerbahçe konnte einen Sieg in der Qualifikation zur Conference League einfahren. Das Team von İsmail Kartal besiegte NK Maribor aus Slowenien mit 3:1. Rodrigo Becao schoss das erste Tor der Partie für Fener. In der 58. Minute glückte ihm ein präziser Kopfball nach einer Ecke, der unhaltbar im Netz landete.

İrfan Can Kahveci erhöhte in der 62. Minute nach einem klugen Pass von Thiam. Maribor erzielte seinen einzigen Treffer durch einen späten Elfmeter von Mark Strajnar in der 72. Minute. Den krönenden Abschluss markierte Dusan Tadic in der Nachspielzeit, als er ebenfalls einen Elfmeter verwandelte. Das Rückspiel wird am 17. August in Maribor ausgetragen.

Demirspor lässt mit Kantersieg aufhorchen

Adana Demirspor konnte einen bemerkenswerten Qualifikationserfolg in der Conference League erzielen. Sie bezwangen Kroatien-Klub Osijek deutlich mit 5:1. Torschützen für Adana Demirspor waren Jonas Svensson, Yusuf Sarı, Doppelpacker Papa Alioune Ndiaye und Yusuf Erdoğan.

🇸🇳 Cherif Ndiaye on 🔥 🔵 Two goals for the forward as Adana Demirspor score 5 in the first leg 💪 📸: @AdsKulubu || #UECL pic.twitter.com/FuGg7yby8r — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) August 11, 2023

Osijek erzielte in Person von Sime Grzan zwischenzeitlich per Elfmeter den Anschlusstreffer (73.). Das Rückspiel steigt am 17. August.

Die türkischen Teams haben mit ihren Leistungen auf sich aufmerksam gemacht. Die Fans jedenfalls freuen sich bereits auf die kommenden Spiele und hoffen auf weitere Siege und Weiterkommen.

