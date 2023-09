Adana scheidet dramatisch aus – Leichte Gruppen für Beşiktaş und Fenerbahçe

Beşiktaş und Fenerbahçe haben sich ihre Plätze in der UEFA-Conference-League-Gruppenphase gesichert und machbare Aufgaben zugelost bekommen. Adana Demirspor schied nach einem packenden Duell aus.

Die gestrigen Play-Off-Rückspiele zur UEFA Conference League verliefen aus türkischer Sicht recht erfolgreich. Alle drei Teams gewannen nach regulärer Spielzeit ihre Partien mit jeweils 1:0. Während das bei Fenerbahçe und Beşiktaş fürs Weiterkommen reichte, musste Adana Demirspor bis ins Elfmeterschießen nachsitzen und zog dort den Kürzeren. Dennoch sorgte die Mannschaft aus der Südtürkei Furore, betrat sie doch erstmals in ihrer Geschichte überhaupt die internationale Bühne.

Beşiktaş gewann zu Hause gegen Dynamo Kiew durch ein Tor von Top-Stürmer Aboubakar, nachdem die Mannschaft bereits das Hinspiel mit 3:2 für sich entschieden hatte. Fenerbahçe setzte seinen beeindruckenden Lauf fort, indem es durch einen Treffer von Dzeko auch bei Twente Enschede aus den Niederlanden die Oberhand behielt. Im Hinspiel hatte es sogar 5:1 geheißen. Beide Istanbuler Traditionsklubs qualifizierten sich somit für die Gruppenphase der Europa Conference League.

Auslosung: Fener gegen Rasgrad, Beşiktaş gegen Brügge

Adana Demirspor musste hingegen eine dramtische Niederlage gegen das belgische Team KRC Genk einstecken. Obwohl Adana das Rückspiel nach 90 Minuten mit 1:0 gewann und damit das 1:2 aus letzter Woche wettmachte, stand am Ende das Aus fest. Nach einer torlosen Verlängerung verwandelten im Elfmeterschießen alle Genk-Schützen ihre Versuche, während beim Gastgeber Belhanda knapp am Pfosten scheiterte. Damit lösten die Belgier das Ticket für Gruppenphase und nicht die Türken.

In der bekommt es Fenerbahçe in Gruppe H mit FC Nordsjaelland aus Dänemark, Ludogorez Rasgrad aus Bulgarien und Spartak Trnava aus der Slowakei zu tun. Platz 1 ist durchaus realistisch. Auch für Beşiktaş liegt ein Weiterkommen im Bereich des Möglichen. Die Gegner der „Schwarzen Adler“ in Gruppe D heißen Bodö/Glimt (Norwegen), Club Brügge (Belgien) sowie FC Lugano (Schweiz).

Der erste Spieltag findet am 21. September statt, der genaue Spielplan steht noch nicht fest.

