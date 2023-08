Champions League: Galatasaray trifft auf Bayern München

Die Auslosung der Champions-League-Gruppen hat Galatasaray schwere, aber nicht unschlagbare Gegner beschert. Der türkische Meister bekommt es in Gruppe A mit Bayern München, Manchester United und dem FC Kopenhagen zu tun.

Nach der am Dienstag unter Dach und Fach gebrachten Qualifikation für die UEFA Champions League waren am Donnerstag alle Augen bei Galatasaray auf die Auslosung der Gruppenphase in Monaco gerichtet. Von vornherein war klar, dass der türkische Meister keine leichte Gruppe bekommen dürfte, da er sich nur im vierten Topf wiederfand.

Die Auslosung ergab nun, dass Galatasaray bei seiner 17. Teilnahme an der Champions-League-Gruppenphase auf namhafte Gegner trifft. In Gruppe A sticht besonders Bayern München hervor, ein insbesondere aus deutsch-türkischer Sicht interessantes Duell. Manchester United hat längst nicht mehr den Glanz vergangener Tage, will aber wieder in Europa angreifen. Aus dem dritten Topf wurde der dänische Meister FC Kopenhagen gezogen. Gegen alle Teams hat „Cimbom“ in seiner Vereinshistorie schonmal gespielt, gegen die Bayern in der 1. Runde des Landesmeistercups 1972/73. Nach einem 1:1 in Istanbul ging Gala in München mit 0:6 unter. Das soll diesmal nach Möglichkeit nicht passieren.

Hammer-Gruppen für Union und BVB

Die weiteren Gruppen der UEFA Champions League sehen wie folgt aus:

Gruppe B:

FC Sevilla

Arsenal London

PSV Eindhoven

Racing Lens

Gruppe C:

SSC Neapel

Real Madrid

Sporting Braga

Union Berlin

Gruppe D:

Benfica Lissabon

Inter Mailand

Red Bull Salzburg

Real Sociedad Sam Sebastian

Gruppe E:

Feyenoord Rotterdam

Atletico Madrid

Lazio Rom

Celtic Glasgow

Gruppe F:

Paris Saint-Germain

Borussia Dortmund

AC Mailand

Newcastle United

Gruppe G:

Manchester City

RB Leipzig

Roter Stern Belgrad

Young Boys Bern

Gruppe H:

FC Barcelona

FC Porto

Shakhtar Donetsk

Royal Antwerpen

Erster Spieltag am 19. und 20. September

Die Gruppenphase umfasst sechs Spieltage, die bis zum 12./13. Dezember ausgetragen werden. Schon am 19./20. September geht es los. Der genaue Spielplan soll am Freitag bekanntgegeben werden. Die deutsch-türkischen Fans dürften sich insbesondere für die Partie von Galatasaray in der bayerischen Hauptstadt interessieren.

Das Champions-League-Finale am 1. Juni 2024 im Wembley-Stadion von London wird den Höhepunkt dieses packenden Wettbewerbs bilden, in dem Galatasaray nach vier Jahren Abwesenheit wieder eine gute Rolle spielen will. Mindestziel dürfte der dritte Platz und damit das Überwintern in Europa sein, aber auch der zweite Rang, der gleichbedeutend mit einem Weiterkommen wäre, scheint durchaus in greifbarer Nähe.

