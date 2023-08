Champions League: Galatasaray nach vier Jahren wieder in der Gruppenphase

Galatasaray Istanbul hat sich seinen Platz in der Champions-League-Gruppenphase erkämpft. Im Play-off-Rückspiel gelang wie schon im Hinspiel ein knapper Sieg gegen Molde FK. Für die Erlösung sorgte ein ehemaliger Bundesliga-Akteur. In der 81. Minute wurde es im Stadion für einen Moment ganz still.

Nach einer Saison Abstinenz wird die Champions-League-Spielzeit 2023/24 wieder mit türkischer Beteiligung stattfinden. Der türkische Meister Galatasaray überstand nach zwei Qualifikationsrunden auch die finalen Play-offs und löste das Ticket für die Gruppenphase der Königsklasse, an der die Gelb-Roten zuletzt 2019/20 teilnahmen. In einem spannenden Duell setzten sie sich gegen Molde FK durch.

Nach dem 3:2-Hinspielsieg in Norwegen fand das Rückspiel am Dienstagabend vor enthusiastischen Fans im ausverkauften RAMS Park von Istanbul statt. Das Heimteam gewann am Ende etwas glücklich mit 2:1 und behielt damit in der Endabrechnung die Oberhand.

Beide Teams starteten intensiv in die Partie, aber auch nervös. Schon in der Anfangsphase bekam Galatasaray von Schiedsrichter Szymnon Marciniak einen Elfmeter zugesprochen, nachdem Mauro Icardi im Strafraum durch ein Ziehen zu Fall gebracht worden war. Der Top-Torjäger selbst trat an und verwandelte souverän zur wichtigen Führung (7.), die die technisch überlegenen Gastgeber fortan verwalteten.

VAR sorgt für Erleichterung

Das sollte sich allerdings rächen. Denn Molde gab nicht auf und kämpfte sich in die Partie zurück. In der 66. Minute zahlten sich die Anstrengungen aus, Hestad erzielte den Ausgleichstreffer. Eine Unstimmigkeit in der Verteidigung von Galatasaray ermöglichte es dem Mittelfeldspieler, den Ball im Strafraum zu kontrollieren und ihn ins Netz zu befördern.

Die norwegischen Gäste schienen in der 81. Minute die Partie sogar gedreht und die Verlängerung erzwungen zu haben, doch nach einer Überprüfung durch den Video Assistant Referee (VAR) wurde das in jener Spielminute erzielte Tor aufgrund einer Abseitsposition des Torschützen Berisha zurückgenommen. Das sorgte bei Galatasaray und seinen Fans für pure Erleichterung, während der Druck auf Molde weiter stieg.

Bis in die Nachspielzeit blieb es spannend, ehe Gala in der 90+3. Minute einen Freistoß aus vielversprechender Position erhielt. Linksverteidiger Angelino, in diesem Sommer von RB Leipzig an den Bosporus gewechselt, trat an, sein Schuss touchierte die Zwei-Mann-Mauer so, dass der Ball unhaltbar für den Keeper zum vielumjubelten 2:1-Siegtreffer ins Gehäuse flog.

Auslosung noch diese Woche

Mit diesem 5:3-Gesamtsieg hat sich Galatasaray also das Ticket für die Gruppenphase der Champions League gesichert, wo die Mannschaft auf mindestens zwei namhafte Gegner treffen wird. Die Auslosung, an der „Cimbom“ sich von Topf 4 aus beteiligen wird, findet am Abend des 31. August statt.

Unabhängig von den möglichen Gruppengegnern dürfte aber unter den Anhängern die Vorfreude auf packende internationale Begegnungen spätestens ab jetzt langsam aber sicher steigen. Der 1. Spieltag ist für den 19. und 20. September terminiert.

