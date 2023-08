Rätselhafter Tod auf einer Baustelle: 17-jährige Türkin leblos aufgefunden

In Bursa wurde auf einer brachliegenden Baustelle eine 17-jährige junge Frau leblos aufgefunden. Die Ermittlungen dauern an.

Die junge Frau wurde auf einer seit fünf Jahren ungenutzten Baustelle gegenüber dem Türkan Park im Stadtteil Millet entdeckt. Passanten meldeten den Vorfall den Behörden, nachdem sie den regungslosen Körper der Frau auf der Baustelle liegen sahen.

Die Polizei, der Rettungsdienst, die Katastrophenschutzbehörde AFAD und die Feuerwehr stellten vor Ort den Tod der jungen, als Y. C. İ. identifizierten Frau fest. Ihre Leiche wurde nach den Untersuchungen vor Ort zur Obduktion in das Leichenschauhaus des Medizinischen Instituts von Bursa überführt. Wie und wo sie zu Tode kam und ob sie einem Verbrechen zum Opfer fiel, müssen weitere Ermittlungen zeigen.

Juli-Bericht: 25 Frauen in der Türkei ermordet

Laut dem jüngsten Monatsbericht der Organisation „Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu“ (zu deutsch: „Wir werden die Femizide stoppen“) wurden im Juli in der Türkei 25 Morde an Frauen verübt, dazu habe es neun verdächtige Todesfälle gegeben. Unter den Ermordeten hätten sechs Frauen vorgehabt, selbstständig über ihr Leben zu entscheiden, in einem Fall habe der Tod mit einer enthüllten Affäre zu tun. Die Ursachen für die übrigen Todesfälle seien unklar.

Der Kampf gegen Frauenmorde und Gewalt gegen Frauen in der Türkei dauert seit Jahren an. Die Plattform stellt seit 2010 Daten zu diesen Verbrechen der Öffentlichkeit zur Verfügung, weil zuständige Ministerien oft auf transparente Informationen verzichten.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …