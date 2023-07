Als Schnäppchen: Berisha verlässt Fenerbahçe endgültig

Nun ist es offiziell: Fußball-Nationalspieler Mergim Berisha wechselt fest von Fenerbahçe zum FC Augsburg. Ob er dort bleiben wird, ist ungewiss.

Der FC Augsburg hat wie erwartet die Kaufoption für Fußball-Nationalspieler Mergim Berisha gezogen und den Mittelstürmer fest verpflichtet. Die schon seit Wochen kursierenden Gerüchte bestätigte am Sonntag der türkische Top-Club Fenerbahçe, von dem die Augsburger Berisha im vergangenen Sommer ausgeliehen hatten. Als Ablöse für den 25 Jahre alten Stürmer wird dem Vernehmen nach ein Betrag von nur vier Millionen Euro fällig. Das ist ein Bruchteil seines aktuellen Marktwertes, der auf zwölf Millionen Euro beziffert wird (Quelle: transfermarkt.de). Fener hatte ihn 2021 für fünf Mio. Euro von RB Salzburg verpflichtet und ihn nach einer durchwachsenen Saison für 300.000 Euro nach Augsburg verliehen.

Dort war Berisha mit neun Treffern der erfolgreichste Klub-Torschütze in der abgelaufenen Bundesliga-Saison. In den Länderspielen gegen Peru und Belgien kam der U21-Europameister im März sogar erstmals im A-Nationalteam zum Einsatz. „Ich bin sehr froh, wie sich Mergim entwickelt hat. Ich glaube aber, dass da noch eine Menge möglich ist in Sachen Entwicklung“, hatte FCA-Coach Enrico Maaßen zuletzt gesagt und die „herausragenden Abschlussqualitäten“ seines Mittelstürmers gelobt.

Augsburg wohl nur ein Sprungbrett für Berisha

Ob Berisha trotz der Festverpflichtung auch in der kommenden Spielzeit für die Fuggerstädter auflaufen wird, scheint allerdings ungewiss. Wie der „Kicker“ am Sonntag vermeldete, soll der Offensivspieler intern schon vor einiger Zeit den Wunsch geäußert haben, Augsburg wieder verlassen zu wollen. Interessenten dürfte es nach Berishas starkem Jahr beim FCA und dem Vorstoß in die DFB-Elf sowohl in der Bundesliga als auch in anderen europäischen Ligen einige geben. Aktuell liegt dem FCA aber noch keine konkrete Anfrage für den Angreifer vor, wie der „Kicker“schreibt.

An diesem Montag startet der FCA mit internen Leistungstests in die Saisonvorbereitung. Das Trainingslager im österreichischen Schladming findet vom 15. bis 23. Juli statt.

dpa/dtj

