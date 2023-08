Assad äußert Zweifel an Treffen mit Erdoğan

Zwischen Syrien und der Türkei gibt es Anzeichen für eine Normalisierung. Jetzt aber äußerte der syrische Präsident Assad Bedenken zu einem möglichen Treffen mit dem türkischen Präsidenten Erdoğan.

Die diplomatischen Spannungen zwischen beiden Ländern hatten jahrelang angedauert, bevor im vergangenen Jahr erste Schritte in Richtung einer Annäherung unternommen wurden. Ein Treffen am 28.Dezember auf Verteidigungsministerebene in Moskau markierte den Beginn dieser Bemühungen, bei dem die Aussichten auf eine Normalisierung sowie regionale Stabilität erörtert wurden.

Im Mai fand erneut ein Treffen auf Außenministerebene statt, bei dem die Beziehungen zwischen der Türkei und Syrien im Mittelpunkt standen. Das türkische Außenministerium erklärte dazu, dass Themen wie die Normalisierung der Beziehungen zwischen den beiden Ländern, der Kampf gegen den Terrorismus, der politische Prozess sowie humanitäre Fragen wie die freiwillige, sichere und würdevolle Rückkehr von Flüchtlingen besprochen wurden.

„Nicht zu den Bedingungen von Erdoğan“

Zuletzt gab es auch Gerüchte darüber, dass beide Präsidenten zusammenkommen könnten. Nun hat der syrische Präsident Bashar al-Assad aber Vorbehalte geäußert. In einem Interview mit Syk News Arabia betonte er, dass ein solches Treffen unter den von Recep Tayyip Erdoğan festgelegten Bedingungen nicht zustande kommen könne.

