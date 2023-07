Bayraktar schwärmt: Türkei und Saudi-Arabien unterzeichnen Drohnenabkommen

Die Türkei braucht dringend Geld. Der Präsident weilt deswegen derzeit mit einer großen Delegation in der Golfregion. Am Dienstag wurde ein erster Vertrag abgeschlossen.

Die Türkei will Saudi-Arabien Drohnen verkaufen. Dazu sei der „größte Verteidigungs- und Luftfahrtexportvertrag in der Geschichte der Republik Türkei“ abgeschlossen worden, twitterte der Chef des Drohnenherstellers Baykar, Haluk Bayraktar, am Dienstag. Dazu zählten auch Aufklärungs- und Kampfdrohnen des Typs Akıncı. Zum Umfang des Geschäfts wurden keine Angaben gemacht.

Das Abkommen wurde auf einer Golf-Reise des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan abgeschlossen, der auch mit Kronprinz Mohammed bin Salman zusammenkam. Zudem wurden Vereinbarungen in den Bereichen Energie, Direktinvestitionen und Kommunikation geschlossen.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı (@modgovksa) ile Bayraktar #AKINCI TİHA ihracatı ve iş birliği sözleşmesi imzaladık. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük savunma ve havacılık ihracatı sözleşmesi hayırlı ve uğurlu olsun. 🇹🇷🇸🇦#MilliTeknolojiHamlesi 🌍🇹🇷 https://t.co/Y3JwhZV826 pic.twitter.com/iCfehdIHs6 — Haluk Bayraktar (@haluk) July 18, 2023

Nach der Wahl wird das Ausmaß der Wirtschaftskrise in der Türkei langsam deutlich

Vor dem Hintergrund der Wirtschaftskrise in der Türkei ist Erdoğan am Montag zu einer Reise nach Saudi Arabien, Katar und in die Vereinigten Arabischen Emirate aufgebrochen. Er hoffe, sein Besuch werde „beträchtliche Investitionen“ aus der Golfregion in die Türkei locken, sagte der Machthaber am Montag vor Journalisten in Istanbul. Zur Stützung der Landeswährung Lira hat die Zentralbank große Mengen ausländischer Währungsdevisen verkauft. Zuletzt wurden zudem mehrere Steuern erhöht, teils drastisch.