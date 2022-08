Am zweiten Wettkampftag der Schwimm-Europameisterschaften in Rom hat Freistilschwimmerin Merve Tuncel die erste Medaille für die Türkei bei einer Erwachsenen-EM überhaupt geholt.

Völlig erschöpft hielt sich die Bronze-Gewinnerin am Beckenrand fest und pustete tief durch. Für ausschweifenden Jubel fehlten der 17-Jährigen nach ihrem Erfolg über 800 Meter Freistil im Freiluftbecken die Kraft. „Es war wirklich aufregend, sich mit meinen Idolen zu messen. Mit ihnen auf dem Podium zu stehen, war auch für mich ein tolles Erlebnis. Ich freue mich sehr über so ein Ergebnis“, sagte sie wenige Minuten später und lächelte glücklich.

Sie benötigte für die Strecke 8 Minuten 24 Sekunden und 33 Millisekunden. Die deutsche Schwimmerin Isabel Gose holte am Freitag Silber (8:22.01), Gold gewann die Italienerin Simona Quadarella (8:20.54).

Historic medal for Merve Tuncel🥉

Our national swimmer, who represented Turkey 🇹🇷 in 800m freestyle at the @LENaquatics European Swimming Championships, finished 3rd with a time of 8:24.33. Merve won the first European Championship medal in our history in 800m! pic.twitter.com/D034Z5it2a

— TOC | #TeamTürkiye 🇹🇷 (@TOC_Olympic) August 12, 2022