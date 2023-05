Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch kritisiert die zunehmende Kontrolle des Internets durch die türkische Regierung vor den Wahlen. Inhalte in sozialen Medien und Internetseiten würden zunehmend zensiert, um den Wahlausgang zu beeinflussen, so die Organisation.

Wenige Tage vor der Parlaments- und Präsidentschaftswahl in der Türkei hat die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch eine zunehmende Kontrolle des Internets beklagt. Die türkische Regierung habe ihre „Bemühungen zur Durchsetzung der Zensur“ und Kontrolle in den sozialen Medien und von Internetseiten vor den Wahlen am Sonntag verschärft, teilte die Organisation am Mittwoch mit. Präsident Recep Tayyip Erdoğan werde „erhebliche Kontrolle über das digitale Ökosystem ausüben, um den Wahlausgang zu untergraben“.

Die Medien in der Türkei stehen größtenteils unter direkter oder indirekter Kontrolle der Regierung. Auch Inhalte in den sozialen Medien unterliegen einer strengen Regulierung. Nach den verheerenden Erdbeben im Februar war die in der Türkei sehr beliebte Plattform Twitter für einen Tag stark eingeschränkt worden. Die Website der Deutschen Welle ist in der Türkei dauerhaft gesperrt.

