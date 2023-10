Nun also doch: Türkei und Deutschland bestreiten Testspiel

Monatelang wurde spekuliert, jetzt steht es fest: Die deutsche und die türkische Fußball-Nationalmannschaft bestreiten nach drei Jahren mal wieder ein Testspiel gegeneinander. In wenigen Wochen wird Deutschland Gastgeber im Berliner Olympiastadion sein.

Die deutschen, türkischen und insbesondere die deutsch-türkischen Fans dürfen sich freuen. Auch wenn es sich nur um ein Testspiel handelt, kommt es im kommenden Monat zum Duell zwischen Deutschland und der Türkei. Das wurde am Donnerstag bekanntgegeben. Für Bundestrainer Julian Nagelsmann wird dies das erste Heimspiel in seiner neuen Rolle sein, während Vincenzo Montella, frisch ernannter Trainer der türkischen Nationalmannschaft, am 18. November in Berlin sein zweites Auswärtsspiel bestreiten wird.

Die Türkei befindet sich derzeit in der kritischen Phase der EM-Qualifikation. Am 12. Oktober um 20.45 Uhr steht in Zagreb das Aufeinandertreffen mit Spitzenreiter Kroatien an. Als Tabellenzweiter braucht das Montella-Team mindestens einen Punkt, um vor den abschließenden beiden Spielen zuhause gegen Lettland (15.10., 20.45 Uhr) und in Wales (21.11.) nicht zu sehr unter Druck zu geraten. Der Deutschland-Test wird also drei Tage vor der Wales-Partie zur Generalprobe.

Deutschland versucht sich derzeit aus einem seit der WM 2018 anhaltenden Abwärtsstrudel zu befreien. Vor dem Duell mit der Türkei stehen für das Nagelsmann-Team zwei Auswärtsspiele in den Vereinigten Staaten an. Am 14. Oktober trifft es auf die USA, vier Tage später dann auf Mexiko. Das Jahr 2023 wird mit einem Testspiel im Wiener Ernst-Happel-Stadion gegen Österreich abgeschlossen, das am 21. November stattfindet. Die EM-Endrunde richtet im kommenden Sommer Deutschland aus. Als Gastgeber ist man automatisch qualifiziert und kann daher nur Testspiele bestreiten.

Statistik spricht klar für Deutschland

In bisher 21 Duellen konnte das DFB-Team 14 Siege gegen die Türkei einfahren, während die Türkei dreimal als Sieger vom Platz ging. Vier Partien endeten unentschieden, darunter das letzte Aufeinandertreffen im Oktober 2020 in Köln (3:3).

Das letzte Pflichtspiel liegt schon zwölf Jahre zurück. Im Rahmen der EM-Quali für die Endrunde im Jahr 2012 bezwang Deutschland die Türkei Ende 2011 in Istanbul mit 3:1.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …