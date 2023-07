Nusret Gökçe, einer der bekanntesten und auch umstrittensten Namen der türkischen und internationalen Gastronomie, steht kurz davor, ein lang ersehntes Projekt zu realisieren.

Der Mann, der weltweit als „Saltbae“ bekannt ist, eröffnet in Kürze sein neues Burger-Restaurant, den „Saltbae Burger“, am Internationalen Flughafen Istanbul.

Schon seit Jahren träumte der weltbekannte Gastronom nach eigenen Angaben von einem Restaurant im ehemaligen Atatürk-Flughafen in Istanbul, um sich damit noch mehr unter den Top-Marken weltweit zu etablieren. Doch dieser Traum blieb unerfüllt, schließlich gibt es den Flughafen nicht mehr.

Zuletzt war „Saltbae“ negativ aufgefallen

Sein Nachfolger, der Internationale Flughafen Istanbul, erhielt 2022 die renommierte Auszeichnung als bester Flughafen der Welt, verliehen von Conde Nast Traveler. Dies spornte Gökçe zusätzlich an, seinem geplanten „Saltbae Burger“-Restaurant einen angemessenen Rahmen zu verleihen. Diesen hat er nun gefunden: Während es auf der griechischen Insel Mykonos bereits ein „Saltbae Burger“-Lokal gibt, soll noch in diesem Jahr ein zweites Restaurant in der Türkei eröffnen – eben am Flughafen Istanbul.

Zuletzt hatte „Saltbae“, dessen Markenzeichen seine Handbewegung beim Salzen der Steaks in seinen sündhaft teuren Restaurants ist, beim WM-Finale in Katar für Negativschlagzeilen gesorgt. Nun scheint er sich wieder mehr auf sein Kerngeschäft konzentrieren zu wollen.

