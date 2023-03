Der Mord an der Studentin Pınar Gültekin 2020 hat nicht nur in der Türkei viele Menschen schockiert. Nun hat ein Berufungsgericht in Izmir den Täter zu einer lebenslangen Haft verurteilt und damit ein früheres umstrittenes Urteil verschärft.

Das berichtete die Nachrichtenagentur DHA am Freitag. Der Bruder des Täters wurde zu vier Jahren Haft wegen Beihilfe und dem Zurückhalten von Beweisen verurteilt. Er war zunächst freigesprochen worden.

Im ersten Prozess hatte ein Gericht im Juni 2022 im westtürkischen Muğla eine „ungerechtfertigte Provokation“ als strafmildernd gewertet und den Täter zu „nur“ 23 Jahren Haft verurteilt. Gegen dieses Urteil gingen viele Menschen auf die Straße. Sie fanden, damit sei dem Opfer eine Mitschuld an der Tat gegeben worden. Das neue Urteil erging nun in einem Berufungsprozess.

Pınar Gültekin war im Juli 2020 in Muğla tot aufgefunden worden. Der Täter soll in einer Beziehung mit der damals 27-Jährigen gestanden haben. Der Anwalt der Familie Gültekin, Rezan Epözdemir, sagte, der 32-jährige Täter habe versucht, die junge Frau mit verschiedenen Methoden lebendig zu verbrennen, und sie mit Beton übergossen. Ihre Leiche wurde in einem Waldstück gefunden. Wie in vielen anderen Ländern auch ist Gewalt gegen Frauen ein großes Problem in der Türkei.

dpa/dtj